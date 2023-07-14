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Російський солдат ледве буквально не вразив своїх колег, заряджаючи міномет (відео)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Час на прочитання
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Російський солдат ледве буквально не вразив своїх колег, заряджаючи міномет (відео)

Російський солдат намагався запхати снаряд у дуло міномета не тим боком / Фото: скриншот з відео

Окупант намагався запхати снаряд у дуло міномета не тим боком.

У Мережі опублікували відео, яке демонструє інтелектуальних рівень солдатів "другої армії світу". Завзятий низькорослий воїн намагався зарядити міномет, запихаючи снаряд не тим боком.

Ці кадри з’явилися у п’ятницю, 14 липня, у Telegram-каналі військового оглядача Юрія Бутусова.

Як свідчить відео, спроба зарядити міномет мало не закінчилася епічним фіналом.

Однак, буквально уразити свої колег незграбному солдатові не вдалося, він вразив їх тільки своїм інтелектом. Намагаючись зарядити міномет, він двічі відправляв снаряд у дуло іншим боком.

“Ми обов'язково дочекаємось, коли інший російський солдат продовжить цей експеримент. А для ефективності порадимо постукати камінчиком, щоб краще зайшло”, - іронічно зауважив Бутусов.

Російський солдат ледве буквально не вразив своїх колег, заряджаючи міномет

Російський солдат ледве буквально не вразив своїх колег, заряджаючи міномет

Нагадаємо, нещодавно з’явилося відео, яке свідчить, що російська армія “оновила” арсенал бойовиків так званої “ЛНР” справжнім антикваріатом часів Другої світової війни.

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Дата публікації
Перегляди
744
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