Російський окупант похизувався у розмові з дружиною, як вони вбили українку на очах її дітей

Російський окупант похизувався у розмові з дружиною, як вони вбили українку на очах її дітей

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російського окупанта з дружиною, де він розповів, як солдати вбивають українських матерів на очах у їхніх дітей.

У відео, яке оприлюднила пресслужба СБУ чути, як російський солдат розповідає дружині, які звірства вони вчиняють проти мирного українського населення. Зокрема окупант похвалився, що днями його товариші по службі вбили жінку, яка йшла з двома маленькими дітьми:

"Йшла мати з двома дітьми. Ну і що, наші оно вальнули її при дітях. Завалили…" – каже окупант.

Як не дивно, ця інформація дружину російського військового не здивувала і не приголомшила. Навпаки, жінка підтримала такі дії російських військових: "Ну а що ж, звичайно. Вона вважається теж ворог", - сказала жінка окупанта.

Нагадаємо, днями путінський вояк у перехопленій СБУ розмові поскаржився матері, що вирушив воювати проти ЗСУ. Про що шкодує і мати російського солдата. Окупант обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

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