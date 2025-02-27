Російський солдат розповів, як і за чиїм наказом стратив українського військовополоненого на Курщині

Російського військового 810-ї бригади взяли у полон українські ССО у грудні 2024 року — за кілька днів після страти українського військовослужбовця.

Російський військовий зізнався у страті українського військовополоненого в Курській області (РФ), яку скоїв 21 грудня 2024 року.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільного" із посиланням на відео від правоохоронців, де російський військовий 810-ї бригади морської піхоти зізнається у страті українського військовополоненого.

"Взяли двох військовополонених. Прив’язав його до дерева, повів на евакуацію. Після цього повернувся до другого військовослужбовця ЗСУ. Другий військовослужбовець був дуже поранений, у ногу уламком від квадрокоптера. Після цього я зв’язався зі своїм командиром 2-го взводу "Гюрза". Він мені дав наказ застрелити військовослужбовця, у якого був уламок у нозі. Після цього я застрелив військовослужбовця", — сказав росіянин.

Він визнав свою вену і "готовий нести покарання, передбачене законом".

Згідно із даними слідства, під час страти український військовий лежав зі зав’язаними за спиною руками та обличчям до землі.

Російському солдату готуються оголосити про підозру у вбивстві українського військовополоненого.

Також правоохоронці намагаються ідентифікувати російського військового 2 взводу 5 батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти з позивним "Гюрза", який, за словами затриманого росіянина, віддав наказ вбити українського військовослужбовця.

У виданні повідомляють, що позивний "Гюрза" має командир шостої мотострілецької дивізії РФ Марат Оспанов, який, як встановила редакція розслідувань "Суспільного", наказував катувати та вбити своїх підлеглих.

810-та окрема гвардійська ордена Жукова бригада морської піхоти РФ дислокується в окупованому українському Севастополі. З початку повномасштабного вторгнення в Україну бригада воювала на Херсонщині, з серпня 2024-го — у Курській області.

Нагадаємо, росіяни влаштовують своїм солдатам покарання “жертва Бабі-Язі” за провини або відмову брати участь у штурмах. Вони прив’язують військових до дерев просто на полі бою.

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