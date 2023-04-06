Російський "Солнцепек" і десант у районі Бахмута: у ЗСУ прокоментували дані від ISW

Череватий також заявив про незмінну тактику ворога та зменшення кількості атак на Бахмутському напрямку.

ЗСУ ще не верифікували застосування окупантами на Бахмутському напрямку термобаричної вогневої системи "Солнцепек", однак підтвердили перекидання туди ворожого десанту.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі Радіо Свобода, коментуючи інформацію від Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, в Інституті із посиланням на на геолоковані відео 6 квітня повідомили, що росіяни могли перекинути на Бахмутський напрямок "Солнцепек". Своєю чергою, це може свідчити про перебування в тому районі російських десантників.

Череватий сказав, що застосування цієї системи у боях за Бахмут ще не верифіковано Силами оборони України.

"За цю добу "Солнцепек" ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи. І ми знаємо їхній ефект, і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни", – повідомив речник Східного угруповання військ.

Водночас він підтвердив інформацію про те, що Росія перекинула в район Бахмута десантників. Череватий уточнив, що цими десантниками, а також мотострілецькими та артилерійськими підрозділами ворога підсилюються "вагнерівці".

Представник ЗСУ зазначив, що противник не змінив свою тактику в районі Бахмута і надалі діє малими тактичними групами.

"Поки що угрупування "Вагнера" залишається головною атакуючою силою, і в міській забудові особливо її не зміниш. Це тактика малих тактичних груп і вона характерна була для "Вагнера" і на полі бою, і тим більш у самій міській забудові", – розповів Череватий.

Водночас він відзначив зменшення кількості атак біля Бахмута. Раніше це було від 35 до 55 бойових зіткнень за добу, а зараз – від 17 до 25. Серед причин – і погода, і перегрупування військ.

Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач Олексій Арестович повідомив, що в Бахмуті тривають важкі бої, ситуація стабільно важка, але контрольована. Поки що повного оточення ворогом міста немає, ЗСУ ведуть ефективну оборону.

Череватий також раніше інформував, що на сході України окупанти застрягли на декількох напрямках і виснажують свої сили. Противник не може досягнути жодної стратегічної мети.

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