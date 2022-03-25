Російській співачці, яка зняла український прапор з Енергодарської міськради, оголосили підозру

Чичерину підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Російській співачці, прихильниці "русского міра" Юлії Чичериній, яка чотири дні тому зняла український прапор із Енергодарської міськради, оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції України, за наругу над державним прапором і заклик до повалення конституційного ладу, артистці за українським законодавством, може загрожувати довічне позбавлення волі.

Зазначимо, що 21 березня 2022 року Чичеріна прибула до Енергодара для підтримки військовослужбовців країни-агресорки. З метою утвердження відокремлення окупованого міста від території України, співачка разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор. У такий спосіб вона здійснила наругу над державним символом України.

Юлія Чичеріна є активною прихильницею "русского міра" і путіністкою. Від початку війни на Сході України артистка активно їздила не територію окупованих Луганської та Донецької областей, де виступала для бойовиків.

У лютому 2020-го у так званій "ДНР" Чичеріну нагородили орденом "за особливі заслуги".

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