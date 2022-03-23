Російський спортсмен, який підтримав війну проти України, був покараний розірваним контрактом

Плавець Євгеній Рилов підтримав війну проти України. Після чого великий спонсорський контракт з ним був розірваний.
Як повідомляє CNN, один із провідних виробників товарів для плавання, в тому числі і професійних, Speedo розірвав контракт з дворазовим олімпійським чемпіоном з РФ Євгеном Риловим. Це сталося після того, як плавець відвідав концерт на честь незаконної анексії Криму та на підтримку війни в Україні.
Як заявили представники компанії Speedo в коментарі для CNN: "Після його відвідування стадіону "Лужники" у Москві цими вихідними, компанія Speedo може підтвердити, що це означає негайне закінчення спонсорського контракту з Євгеном Риловим. Ми найрішучішим чином засуджуємо війну в Україні та солідарні з народом України, нашими спортсменами та нашими партнерами, які постраждали від конфлікту".
Згідно з цим рішенням, будь-які непогашені спонсорські внески будуть передані Управлінню верховного комісаріату ООН у справах біженців (UNHCR).
Під час концерту на стадіоні "Лужники" 25-річний плавець Євген Рилов носив на своєму вбранні літеру "Z".
Відреагувала на цей інцидент і Міжнародна федерація плавання (FINA). Тут заявили: "Ми з глибоким розчаруванням відзначаємо факт появи Євгена Рилова на стадіоні "Лужники" під час п'ятничного концерту. Ми продовжуємо розслідування цього питання". Нагадаємо, що FINA є одним з небагатьох спортивних органів, які все ще дозволяють російським та білоруським спортсменам змагатися.
Сам плавець Євген Рилов після розірвання контракту повідомив про відмову від участі в чемпіонаті світу, який відбудеться в Будапешті від 18 червня до 3 липня.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
- артилерійських систем –117 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 23 од.,
- літаків – 46 од.,
- гелікоптерів – 68 од.,
- автомобільної техніки - 454 од.,
- кораблі / катери - 3 од.,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.