Російський спортсмен, який підтримав війну проти України, був покараний розірваним контрактом

Російський спортсмен, який підтримав війну проти України, був покараний розірваним контрактом

Плавець Євгеній Рилов підтримав війну проти України. Після чого великий спонсорський контракт з ним був розірваний.

Як повідомляє CNN, один із провідних виробників товарів для плавання, в тому числі і професійних, Speedo розірвав контракт з дворазовим олімпійським чемпіоном з РФ Євгеном Риловим. Це сталося після того, як плавець відвідав концерт на честь незаконної анексії Криму та на підтримку війни в Україні.

Як заявили представники компанії Speedo в коментарі для CNN: "Після його відвідування стадіону "Лужники" у Москві цими вихідними, компанія Speedo може підтвердити, що це означає негайне закінчення спонсорського контракту з Євгеном Риловим. Ми найрішучішим чином засуджуємо війну в Україні та солідарні з народом України, нашими спортсменами та нашими партнерами, які постраждали від конфлікту".

Згідно з цим рішенням, будь-які непогашені спонсорські внески будуть передані Управлінню верховного комісаріату ООН у справах біженців (UNHCR).

Під час концерту на стадіоні "Лужники" 25-річний плавець Євген Рилов носив на своєму вбранні літеру "Z".

Відреагувала на цей інцидент і Міжнародна федерація плавання (FINA). Тут заявили: "Ми з глибоким розчаруванням відзначаємо факт появи Євгена Рилова на стадіоні "Лужники" під час п'ятничного концерту. Ми продовжуємо розслідування цього питання". Нагадаємо, що FINA є одним з небагатьох спортивних органів, які все ще дозволяють російським та білоруським спортсменам змагатися.

Сам плавець Євген Рилов після розірвання контракту повідомив про відмову від участі в чемпіонаті світу, який відбудеться в Будапешті від 18 червня до 3 липня.