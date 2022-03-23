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Російський спортсмен, який підтримав війну проти України, був покараний розірваним контрактом

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Російський спортсмен, який підтримав війну проти України, був покараний розірваним контрактом

Євген Рилов, російський плавець / commons.wikimedia.org

Плавець Євгеній Рилов підтримав війну проти України. Після чого великий спонсорський контракт з ним був розірваний.

Як повідомляє CNN, один із провідних виробників товарів для плавання, в тому числі і професійних, Speedo розірвав контракт з дворазовим олімпійським чемпіоном з РФ Євгеном Риловим. Це сталося після того, як плавець відвідав концерт на честь незаконної анексії Криму та на підтримку війни в Україні.

Як заявили представники компанії Speedo в коментарі для CNN: "Після його відвідування стадіону "Лужники" у Москві цими вихідними, компанія Speedo може підтвердити, що це означає негайне закінчення спонсорського контракту з Євгеном Риловим. Ми найрішучішим чином засуджуємо війну в Україні та солідарні з народом України, нашими спортсменами та нашими партнерами, які постраждали від конфлікту".

Згідно з цим рішенням, будь-які непогашені спонсорські внески будуть передані Управлінню верховного комісаріату ООН у справах біженців (UNHCR).

Під час концерту на стадіоні "Лужники" 25-річний плавець Євген Рилов носив на своєму вбранні літеру "Z".

Відреагувала на цей інцидент і Міжнародна федерація плавання (FINA). Тут заявили: "Ми з глибоким розчаруванням відзначаємо факт появи Євгена Рилова на стадіоні "Лужники" під час п'ятничного концерту. Ми продовжуємо розслідування цього питання". Нагадаємо, що FINA є одним з небагатьох спортивних органів, які все ще дозволяють російським та білоруським спортсменам змагатися.

Сам плавець Євген Рилов після розірвання контракту повідомив про відмову від участі в чемпіонаті світу, який відбудеться в Будапешті від 18 червня до 3 липня.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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