Російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували

Російський строковик з Курської області допоміг ЗСУ виявити одразу 5 бойовиків з підрозділу "Ахмат" в обмін на інструкції, щоб успішно здатись у полон та залишитись живими.

Про це пише InformNapalm.

Російський строковик на ім'я "Антон" (він попросив поки не називати його справжнє ім'я та заблюрити обличчя його товаришів по службі, які також пішли на угоду) розповів шокувальні деталі, як кадирівці у російській армії ставляться до простих росіян.

За інформацією InformNapalm, завдяки Антону була виявлена та ідентифікована група "кадирівців", що ховаються на Курщині.

"Первинною мотивацією рядового Антона стало навіть не бажання зберегти власне життя, а жага помститися кадирівцям за знущання, які він та його товариші по службі зазнавали від бойовиків підрозділу "Ахмат ", що прибули на Курщину на початку травня", – йдеться в повідомленні.

За словами хлопця, від початку травня і до 6 серпня, кадирівці періодично навідувались до них у казарму, змушували строковиків виконувати дії сексуального характеру та всіляко знущались, били ногами та казали, що вони "рускіє свіньї, коториє должни с*сать...".

Антон розповів, що найчастіше до них в казарму приходив кадирівець, на ім'я Заур, із 1434 МСП, якого іноді називали "Байкером".

Коли в Курську область зайшли українські сили Заур втік і сховався в підліску, де строковики його востаннє бачили 7 серпня. Антон надав координати цього місця.

"Пізніше з детальної розповіді Антона нам вдалося встановити, що цей кадирівець – Чааров Заур Расулович, член байкерського клубу "Ночниє волкі", який народився у Гудермесі та прописаний зараз у Чеченській Республіці. Також завдяки Антону вдалося виявити ще 4 співслужбовців Заура зі складу 1434 мсп, які ховались в інших локаціях на Курщині", – пише InformNapalm.

У виданні нагадують, що тема етнічного насилля в російській армії є доволі поширеною, хоча і табуйованою. Наприклад, в грудні 2023 року доволі резонансним стало відкрите звернення - лист матері солдата, який зазнавав сексуального насилля з боку "кадирівців" у окупованому Первомайську, Луганської області.

"Як сказав нам Антон, він щасливий, що українці зайшли на Курщину, інакше б кадирівське пекло для нього і його товаришів по службі продовжувалось ще довго і він би точно наклав на себе руки", – підсумували у пабліку.

Раніше повідомлялося, що РФ публікує старі відео з інших напрямів як "успішні удари в Курській області".

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