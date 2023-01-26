Російський танк власною гарматою зніс групу окупантів з бронемашини: відео

Через паніку під час бою російський танкіст невправно маневрував біля розбитої українською артилерією техніки.

У соцмережах опубліковано відео з поля бою, на якому російський танк дулом власної гармати, як мітлою, змітає групу російських військових, які перебували на бронетранспортері.

Кадри, які, очевидно, було знято дроном-розвідником опубліковані в Twiiter користувача Special Kherson Cat.

На опублікованому відео видно щонайменше дві інші одиниці бронетехніки, знищені неподалік. У цей час танк невправно маневрує дуже близько до бронетранспортера з групою солдатів.

The Russians are terrified trying to escape from the pursuing Russian tank pic.twitter.com/EeK05eIET8 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 26, 2023

Судячи з кадрів, події відбувалися в критичний момент бою, оскільки з одного танка все ще йде дим після влучання в нього українською артилерією. Також видно щонайменше одного пораненого окупанта, якого російські військові покинули на полі бою.

Нагадаємо, раніше було опубліковане відео з наляканими кадирівцями, які "воюють" пострілами в повітря.

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