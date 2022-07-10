"Російський терор давно перетнув межу": Зеленський залучиться підтримкою нових країн

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські правоохоронці роблять усе, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 10 липня.

За словами президента, до цієї роботи залучені партнери України із багатьох держав.

"Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України й міжнародного правопорядку", – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що найближчими тижнями планує провести переговори та звернення, які сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців – не лише жо європейських країн, але й до держав Азії, Африки та Латинської Америки.

"Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі", – підсумував він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що президент Зеленський наказав звільнити південь України.

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