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"Російський терор давно перетнув межу": Зеленський залучиться підтримкою нових країн

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"Російський терор давно перетнув межу": Зеленський залучиться підтримкою нових країн

Фото: Офіс президента України

Зеленський найближчими тижнями планує провести переговори та звернення, які сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські правоохоронці роблять усе, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 10 липня.

За словами президента, до цієї роботи залучені партнери України із багатьох держав.

"Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України й міжнародного правопорядку", – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що найближчими тижнями планує провести переговори та звернення, які сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців – не лише жо європейських країн, але й до держав Азії, Африки та Латинської Америки.

"Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі", – підсумував він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що президент Зеленський наказав звільнити південь України.

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