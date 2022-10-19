Російський терор триватиме: Зеленський закликав українців максимально економити електрику

Президент України Володимир Зеленський закликав українців максимально економити електрику, щоб можна було стабілізувати електромережі.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців 19 жовтня.

Президент закликав вже від 7:00 20 жовтня економити електрику. Він додав, що російськи терор проти енергосистеми триватиме.

"Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими. Провів сьогодні загальну нараду з питань енергетики – Офіс, уряд, енергокомпанії. Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів", - сказав президент.

Обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Через це 10 жовтня 90% Львова залишилась без світла. Аналогічна ситуація цього тижня сталась і у Житомирі.

Російські окупанти в середу, 19 жовтня, обстріляли Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області. На місці події спалахнула пожежа, дорогу біля об'єкту перекрили.

У Києві протягом години після аварійного відключення відновили електропостачання на лівому березі. Причиною стала аварія на одному з об’єктів силового трансформатора.

Як повідомили в ОП, у четвер, 20 жовтня, по всій Україні будуть запроваджуватися обмеження постачання електроенергії. Це пов'язано з тим, що сьогодні російська армія зруйнувала генерувальні об'єкти енергетики.

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