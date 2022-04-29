Російський вертоліт Мі-8 обстріляв територію Сумської області: голова ОВА розповів подробиці

Російський вертоліт обстріляв територію Сумської області некерованими ракетами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог не полишає в спокої нашу область. Російський вертоліт обстріляв територію Сумщини некерованими ракетами. Це сталося близько 12:20 у Хотінській селищній ОТГ. Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8. Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України", - наголосив він.

Живицький додав, що постраждалих немає та оприлюднив відео з наслідками обстрілу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 65-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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