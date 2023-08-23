Російський вертоліт Мі-8 сів в Україні, куди його виманила розвідка: подробиці неймовірної спецоперації 

Українська розвідка виманила російський вертоліт Мі-8 АМТШ і він приземлився на Харківщині. Двох членів екіпажу було ліквідовано, пілот добровільно здався.

Про це пишуть "Українська правда" та журналіст Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела в спецслужбах. Згодом представник ГУР попередньо підтвердив цю інформацію.

"Джерела Цензор.Нет у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України деякий час тому. Гелікоптер повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання", - написав Бутусов.

Видання УП розкрило подробиці неймовірної спецоперації ГУР. За даними видання, вона тривала пів року. Вертоліт Мі-8 перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ та здійснював рейс між двома авіабазами. Разом із пілотом всередині були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летить вертоліт.

Російський Мі-8 в Україні / Фото: Українська правда

Російський Мі-8 приземлився у Харківській області. Двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот та його родина перебувають в Україні. Родичів льотчика завчасно вивезли з РФ. До ЗСУ також потрапили деталі від російських винищувачів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 23 серпня в етері телемарафону підтвердив спецоперацію.

"Офіційна інформація буде. Попередньо, така інформація є. Трошки треба почекати. Ведеться робота, зокрема із екіпажем", - сказав Юсов.

Нагадаємо, в ГУР заявили про знищення ворожого С-400 та показали феєричне відео.

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