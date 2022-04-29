Російський вертоліт обстріляв некерованими ракетами територію Сумщини (відео)

Російський вертоліт у п'ятницю, 29 квітня, обстріляв Сумську область некерованими ракетами.
Після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт держави-окупантки здійснив обстріл української території.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що захисники України під час обстрілу не постраждали.
До слова, 29 квітня українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище. В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.
Як повідомлялося, радник Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом. Як прогнозує Арестович, запеклі бої можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року.
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