Російський вертоліт обстріляв некерованими ракетами територію Сумщини (відео)

Російський вертоліт у п'ятницю, 29 квітня, обстріляв Сумську область некерованими ракетами.

Після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт держави-окупантки здійснив обстріл української території.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що захисники України під час обстрілу не постраждали.

До слова, 29 квітня українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище. В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Як повідомлялося, радник Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом. Як прогнозує Арестович, запеклі бої можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року.

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