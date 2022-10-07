Російський винищувач СУ-35 двічі випустив ракети по сільгоспугіддях на Миколаївщині

Ворог на південному фронті активно застосовує літальні апарати для розвідки, коригування вогню та нанесення авіаударів.
У четвер, 6 жовтня, на півдні України російські окупанти з метою уточнення розташування підрозділів ЗСУ та корегування вогню артилерії активно використовували безпілотні літальні апарати.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Протягом бойового дня було знищено 6 розвідників типу “Орлан-10” та один “Махаджер-6” в Бериславському і Миколаївському районах.
“Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину, ввечері по Одещині спрямовано 3 “Шахеди-136”. Всі збиті силами протиповітряної оборони”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того з літака Су-35 ракетами класу “повітря - земля” Х-31 ворог двічі завдавав удару по Березнегуватській громаді Миколаївщини.
“Пошкоджені сільськогосподарські угіддя, люди не постраждали”, - повідомили українські військові.
Також упродовж дня реактивними системами залпового вогню було обстріляно Нікопольський район. В двох територіальних громадах району є пошкоджені будівлі, але без людських втрат.
Нагадаємо, увечері 6 жовтня бойові підрозділи зенітних військ України знищили ще два безпілотники російських окупантів. Повітряні сили України опублікували відповідне відео.
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