Російський військовий підірвав своїх поплічників і перейшов на бік України: подробиці історії

Головне управління розвідки повідомило про успішну спецоперацію "Очерет", в результаті якої російський військовослужбовець підірвав штаб офіцерів батальйону "шторм зет" і перейшов на бік України.

У рамках спільної операції проєкту "Хочу жить" та Легіону "Свобода Росії" під кодовою назвою "Очерет" було здійснено диверсію проти російських окупаційних сил. Головним виконавцем став російський військовослужбовець з позивним "Сільвер", який служив пілотом FPV-дронів.

Про це повідомляє ГУР.

За словами "Сільвера", його рішення співпрацювати з Україною було спричинене систематичними воєнними злочинами російського командування, включаючи позасудові страти, побиття та здирництво в його підрозділі. Взимку 2024 року він встановив контакт з Легіоном "Свобода Росії".

Російський військовий підірвав своїх побратимів і перейшов на бік України / Фото: ГУР Міноборони

Протягом періоду співпраці "Сільвер" надав цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та плани російських військ на конкретній ділянці фронту. Кульмінацією операції стала атака на штаб батальйону "шторм зет".

"Там десь 15 людей (росіян - ред.) було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під'їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", - розповів російський військовий.

Після успішного виконання завдання російський військовослужбовець втік за заздалегідь спланованим маршрутом і перейшов на територію, підконтрольну Україні. Наразі він став рекрутом Легіону "Свобода Росії" і має намір продовжувати боротьбу проти режиму Путіна.

Головне управління розвідки Міноборони України нагадує, що кожен російський військовослужбовець може скористатися державною програмою "Хочу Жить" для добровільної здачі в полон. Ця програма діє під егідою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, російські добровольці "Сибірського батальйону" та легіону "Свобода Росії" звернулися до військових російської армії, які беруть участь у нових боях на Харківщині, і закликали їх переходити на їхній бік або здаватися у полон, щоб зберегти своє життя і не померти у м'ясних штурмах.

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