Російський військовий вперше зізнався слідчим у вбивстві мирного українця

Під час досудового розслідування російський військовий Вадим Шишимарін зізнався у вбивстві мирного жителя Сумської області. Окупантові загрожує довічне ув’язнення.

Шишимаріна обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством особи. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув’язнення.

Про це розповів прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк у коментарі "Суспільному".

"Шишимарін обвинувачується у тому, що, будучи командиром відділення Кантемирівської танкової дивізії у складі ЗС РФ, 24 лютого незаконно вторгся на територію України та 28 лютого з автомата Калашникова вбив беззбройного мирного мешканця, який йому нічим не загрожував, на території Сумської області", – розповів проурор.

Він додав, що після цього російський військовий разом зі співслужбовцями викрали авто, щоб залишити Україну.

Нагадаємо, 13 травня Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі Шишимаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за вбивство цивільного в Сумській області.

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