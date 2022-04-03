Російській владі доведеться відповідати за ці злочини - Макрон про жорстокі вбивства окупантами жителів Бучі

Президент Франції висловив співчуття родинам жертв.
Президент Франції Еммануел Макрон відреагував на жорстокі вбивства окупантами мирних жителів Київської області. Він наголосив, що Росія відповідатиме за ці звірства.
Про це він повідомив на cвоїй сторінці у Twitter.
"Фотографії, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, жахливі. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття родинам жертв, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", - написав французький президент.
Нагадаємо, всю Київську область звільнили від окупантів Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Російські військові грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували.
Читайте також:
- Колишній капітан баскетбольної збірної України продає чемпіонський перстень, щоб зібрати кошти для ЗСУ (фото)
- ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині (відео)
- Потрощені будинки, трупи та спалені автівки: фото Житомирської траси