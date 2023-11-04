Російський "воєнкор" здивував коментарем про втрати окупантів у Бердянську

У російських пропагандистів повністю відсутнє співчуття до своїх.

Російський блогер-пропагандист, який називає себе “воєнкором”, Марат Хайрулін вважає, що втрата десятка бойових гелікоптерів після удару ЗСУ по аеродрому в Бердянську - це незначна “дрібниця”.

На таку оцінку втрат окупантів звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Під час одного зі своїх стрімів Хайрулін у відповідь на запитання щодо втрат внаслідок цієї атаки заявив, що 5-10 згорілих вертольотів є “мізерними втратами”.

"Це дурниця, це настільки мізерні втрати. Ну нехай 5 вертольотів згорить, нехай 10 згорить - це настільки дрібниця... Бувають помилки. Не помиляється той, хто нічого не робить", - заявив пропагандист.

Казанський відзначив, що у російських пропагандистів повністю відсутнє співчуття до своїх і це найбільше вражає.

"Подумаєш, 10 гелікоптерів згоріло, подумаєш 50 людей убило - для них це дрібниці. Ніякої емпатії, ніякого навіть удаваного співчуття. Скільки цар сказав у м'ясному штурмі покласти – стільки жертв і виправдають", - прокоментував журналіст.

Нагадаємо, нещодавно в Росії помер 56-річний пропагандист Станіслав Андрєєв (Дядя Слава), який полюбляв глузувати у соцмережах з українців.

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