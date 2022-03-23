Російський завод Samsung зупинив виробництво телевізорів та побутової техніки

Виробництво не може працювати через нестачу компонентів для збірки.

Російському заводу Samsung в Калузі довелося зупинити виробництво телевізорів та моніторів для комп’ютерів.

Конвеєри довело зупинити через брак комплектуючих, зокрема РК-панелей, що зумовлено проблемами з логістикою через санкції. Про це повідомляє видання The Elec.

Ще на початку березня Samsung призупинила постачання електроніки до Росії з-за кордону, але місцевий завод продовжував випускати продукцію, та як бачимо, на довго їх не вистачило. Через брак комплектуючих роботу на цьому підприємстві також призупинено.

Все дуже просто, через те, що Росія напала на Україну, світ ввів проти неї економічні санкції і саме вони створили проблеми з логістикою та закупівлею компонентів.

На цьому заводі випускалися телевізори, монітори, а також різна побутова техніка, яку також експортували і до Європи. Щодо телевізорів, то на калузькому підприємстві здійснювалося складання більшої частини телевізорів Samsung, присутніх на російському роздрібному ринку.

Після того, як головний офіс компанії повідомив, про припинення постачання товарів до Росії, тамтешній офіс перестав підпорядковуватись головному офісу та не відповідав на запити. Та як показав час, такі дії були безглуздими і діяльність компанії на території агресора припинена.

Нагадаємо, що після того, як компанія Samsung оголосила про припинення поставок продукції до Росії, то з російського ринку також пішли і Coca Cola та Danone.

Читайте також:

Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України