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Російський журналіст продає свою Нобелівську медаль, щоб допомогти біженцям з України

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Російський журналіст продає свою Нобелівську медаль, щоб допомогти біженцям з України

Дмитро Муратов / Getty Images

Муратов закликав Росію припинити вогонь.

Російський журналіст, головний редактор опозиційного видання "Новая газета" Дмитро Муратов заявив, що передасть свою Нобелевську медаль на аукціон. Виручені кошти підуть на користь українських біженців.

Муратов закликав Росію припинити вогонь та надати гуманітарні коридори.

"Нова газета" та я вирішили передати Нобелівську Медаль премії миру 2021 року до фонду допомоги українським біженцям. Їх уже понад 10 мільйонів", - написав російський журналіст.

Він попросив відгукнутися аукціонні будинки, які виставлять нагороду на торги.

Зазначимо, що журналіст Дмитро Муратов - лауреат Нобелівської премії миру 2021 року "за зусилля захисту свободи вираження думок, яка є передумовою демократії та міцного миру".

Фото: novayagazeta.ru / ©
Фото: novayagazeta.ru

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