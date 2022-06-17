Російсько-окупаційна "влада" Маріуполя погрожує наслідками за використання української мови

Так зване керівництво закладів освіти у тимчасово окупованому Маріуполі погрожують "непередбачуваними наслідками" тим жителям, які розмовляють українською мовою.
У Міноборони додають, що окупанти продовжують застосовувати проти маріупольців тактику терору та геноциду.
Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"В окупованому Маріуполі т. зв. керівництво закладів освіти забороняє дітям спілкуватися українською мовою, погрожуючи "непередбачуваними наслідками для дітей та батьків", – сказав він.
В оборонному відомстві також повідомляють, основна мета Росії в захопленні України не змінилася. Завдання російських військових - вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької області, утримання сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом, захопленими територіями Запорізької та Херсонської областей, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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