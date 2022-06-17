Російсько-окупаційна "влада" Маріуполя погрожує наслідками за використання української мови

Так зване керівництво закладів освіти у тимчасово окупованому Маріуполі погрожують "непередбачуваними наслідками" тим жителям, які розмовляють українською мовою.

У Міноборони додають, що окупанти продовжують застосовувати проти маріупольців тактику терору та геноциду.

Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Також читайте У Німеччині розкритикували Шольца за те, що не дав конкретних обіцянок щодо постачання зброї Україні

"В окупованому Маріуполі т. зв. керівництво закладів освіти забороняє дітям спілкуватися українською мовою, погрожуючи "непередбачуваними наслідками для дітей та батьків", – сказав він.

В оборонному відомстві також повідомляють, основна мета Росії в захопленні України не змінилася. Завдання російських військових - вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької області, утримання сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом, захопленими територіями Запорізької та Херсонської областей, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Відбиває ворога вдруге — як живе Слов`янськ під постійними обстрілами