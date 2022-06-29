Російсько-окупаційна влада намагається відновити роботу Бердянського порту - Старух

Російські загарбники хочуть відновити роботу окупованого Бердянського порту, щоб збільшити можливості для швартування.

Для відновлення дієздатності порту окупанти там проводять розмінування.

Про це заявив Олександр Старух, керівник Запорізької ОВА, під час брифінгу у середу, 29 червня.

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"У Бердянську регулярно відбуваються вибухи, та і не лише в ньому. Причини цих вибухів різні. Окупанти намагаються зробити Бердянський порт більш дієздатним, тому проводять там розмінування. А після того вибуху, що трапився там у березні, частину порту неможливо використовувати", - сказав Старух.

Раніше голова ОВА повідомив, що на Запорізькому напрямку наступу російської армії немає, однак щодня відбуваються артилерійські дуелі та удари авіацією.

Ракети літають скрізь - на Запоріжжі люди тікають з окупованих територій. Олександр Старух в ТСН

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