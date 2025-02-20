Російського актора й депутата держдуми РФ засудили на 10 років за ґратами в Україні

Російського актора засуджено за публічні заклики до агресивної війни.

Російського актора й депутата держдуми РФ Дмитра Пєвцова визнано винним за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також агресивної війни. Йому заочно призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Прокурор у суді довів, що засуджений, будучи публічною впливовою особою, у 2014 році підтримав анексію Криму та окупацію українських східних територій.

У 2022 році він так само схвалив і наразі підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У численних інтерв’ю пропагандистським медіа засуджений заявляв, що так звана "спецоперація" в Україні – це частина великого плану росії щодо "встановлення руского миру", який обов’язково має бути виконаним.

Також артист наголошує на своїй безпосередній участі як політика у проведенні "СВО", а саме – персональному голосуванні за визнання "незалежності" так званих "л/днр".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Управління СБУ у Вінницькій області за процедурою in absentia.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську знищено російського воєнного злочинця Євгенія Богданова.

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