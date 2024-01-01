"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі": Малюк попередив окупантів про "сюрпризи"

СБУ використовує для атак два типи дронів власного виробництва: "Sea Baby" та "Мамай".
Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Чорноморського флоту РФ в Криму "не повинно бути взагалі".
Про це повідомляє УП із посиланням на власні джерела.
За його словами, морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору. Він додав, що на окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.
"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", - сказав Малюк.
Він нагадав, що президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Тому для СБУ цей напрям – один із пріоритетних.
Окрім того, він додав, що СБУ використовує для атак два типи дронів власного виробництва: "Sea Baby" та "Мамай".
Василь Малюк зазначив, що окупанти вже вивели всі великі кораблі з Криму, але це їм не допоможе.
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