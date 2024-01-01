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"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі": Малюк попередив окупантів про "сюрпризи"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі": Малюк попередив окупантів про "сюрпризи"

Голова СБУ Василь Малюк / Фото: СБУ

СБУ використовує для атак два типи дронів власного виробництва: "Sea Baby" та "Мамай".

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Чорноморського флоту РФ в Криму "не повинно бути взагалі".

Про це повідомляє УП із посиланням на власні джерела.  

За його словами, морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору. Він додав, що на окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи. 

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", - сказав Малюк. 

Він нагадав, що президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Тому для СБУ цей напрям – один із пріоритетних. 

Окрім того, він додав, що СБУ використовує для атак два типи дронів власного виробництва: "Sea Baby" та "Мамай".

Василь Малюк зазначив, що окупанти вже вивели всі великі кораблі з Криму, але це їм не допоможе. 

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Дата публікації
Перегляди
839
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