Російського генерала, якого проклинають його рідні на Волині, заарештували нібито за зливання інформації ЗСУ

Росія втрачає бойових генералів не лише на полі бою, днями там арештували генерал-майора Михайла Зуська, який командував наступом на південь України.

З перехоплених ворожих переговорів випливає версія, що Зусько ніби-то зливав інформацію про розташування російських сил ЗСУ. Сам Зусько родом з України, що говорять про двічі зрадника в рідному селі на Волині, дізналась ТСН.

2021 року на Владикавказі російський генерал-майор урочисто під камери пішов на підвищення, а вже через пів року Зусько пішов керувати атаками на Херсон та Миколаїв. Відлуння цих боїв сколихнуло маленьке село Ветли у волинській глибинці. Саме тут народився тепер вже російський генерал-майор. Колись відомим земляком місцеві навіть пишались - мовляв, з бідної родини, а вибився в люди. Війна ж думки змінила.

«Що йому сказать. Дурак він, шо він робить. Мужик нормальний раньше був, а зараз хто його знає. За Путіним чомусь він потім пішов, щось зробилося чи що. Путін і все, ні на кого навіть уваги не звертав», - каже його друг дитинства Віктор, теж з прізвищем Зусько, який шокований і не може збагнути, що ж так поміняло земляка.

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Зрада земляка у Ветлах тема номер один для обговорення. Сільська староста пані Любов ситуацію сприймає, як особисту трагедію, бо у місцевій школі російського генерал-майора певний час ставили у приклад дітям. «Пишались ним, бо не з кожного села є генерал. Але, на жаль, генерал-вбивця можна сказати. Нам прикро, соромно, боляче, дуже боляче - таку новину дізнатись», - каже староста села Любов Павлік.

Майбутній російський генерал-майор звідси виїхав у 89-му. Вчився у військовому училищі Рязані, приїжджати до села перестав близько десяти років тому. Тепер, каже староста, між Зуськом і його земляками не просто роки, а прірва.

А на третій місяць війни з’явилась інформація, що зрадник України Зусько став зрадником і Росії. Його арешт обговорюють окупанти - аудіозапис радіоперехоплення отримав журналіст ТСН Андрій Цаплієнко. «Заарештували цього Зусько - командувача 58 армії. Зливав інформацію, тому розйо**ли наші підрозділи, як вони тільки входили», - чути на записі.

В родині Зусько 12 братів і сестер. Та у сім’ї тепер вважають, що їх лише 11. Рідні брати і сестри навіть говорити про нього відмовляються.

«Його брат зараз воює - захищає Київ. Він теж військовий, рідний брат, захищає Київ. Розумієте?», - каже племінниця генерала Оксана.

Заарештували Михайла Зуська чи ні і якою буде його подальша доля у волинській родині не цікавляться. «Чесно скажу, ми пишались, а тепер.. Тихо скажу - ненавиджу. І більше немає слів», - кажуть рідні.

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