Російського генерала зняли з посади командувача угрупованням “Південь” через брехню про успіхи на фронті

Геннадія Анашкіна викрили у введенні в оману вищого командування та приховуванні реальної обстановки.
Командувача угрупованням російських військ "Південь", яке воює в Україні, генерал-полковника Геннадія Анашкіна зняли з посади.
Інформацію про це поширили російські провоєнні телеграм-канали, а згодом її підтвердили пропагандистам видання РБК джерела в Міноборони.
Близький до Міноборони РФ телеграм-канал “Рибар” назвав причиною зняття генерала з посади проблеми на Сіверському напрямку фронту та невиправдані втрати. За словами російського “воєнкора”, Анашкіна викрили у введенні в оману вищого командування та приховуванні реальної обстановки.
На Сіверському напрямку, на відміну від інших ділянок фронту, російські війська за останні місяці так і не просунулися вперед, всупереч повідомленням про успіхи.
“Зовсім недавно з-під Сіверська спочатку почали надходити неправдиві повідомлення про нібито глибокі успішні прориви, а потім почалися непідготовлені атаки колонами на позиції противника, що призвели до важких втрат і мінімальних результатів”, — уточнив телеграм-канал “Військовий інформатор”.
За інформацією російських “воєнкорів”, крім генерала Анашкіна, посад позбулися начальник штабу, командувач 3-ї загальновійськової армії, командири 123-ї та 7-ї мотострілецьких бригад.
Пропагандисти із російського видання РБК з посиланням на джерела в Міноборони РФ запевняють, що відбулася "планова ротація" і претензій до Анашкіна начебто немає.
Співрозмовник пропагандистів стверджує, що генерал Анашкін - "заслужений командувач, який має величезний бойовий досвід".
Геннадій Анашкін закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище у 1993 році, службу проходив у частинах ВДВ, у 2008 році отримав звання Героя Росії за керівництво підрозділами під час війни в Грузії. До весни 2024 року Анашкін був командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії.
Нагадаємо, російська армія за серпень і вересень 2024 року активізувалася на фронті і захопила в 5,5 раза більше території, ніж за весь 2023 рік.
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