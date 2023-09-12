"Російського командира трохи розмазало": ЗСУ затрофеїли танк Т-90М

ЗСУ на Запорізькому напрямку в боях за село Роботине підбили російський танк Т-90М. Російська пропаганда називає цей танк "найкращим у світі" та якому "аналогов нет".

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, українські військові в боях за село Роботине прицільно влучили з протитанкового ракетного комплексу в башту танка, пропаливши отвір у броні. Що цікаво, вартість танка становить понад 4 мільйони доларів.

“Російського командира трохи розмазало кумулятивним зарядом. Але пожежі не сталося, танк не вийшов з ладу і залишився практично цілим і ремонтопридатним. І бійці окремого штурмового батальйону “Скала” захопили цей танк. Завтра покажемо розпаковку новенького Т-90М "Прорив", виготовленого 2022 року. Слава Збройним силам України”, - розповів Бутусов.

Нагадаємо, що на тлі успіхів ЗСУ окупанти почали швидко укріплювати оборону Токмака на Запоріжжі.

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