Російського окупанта, якому дружина дозволила ґвалтувати українок, взяли в полон - ексдепутат Держдуми РФ

У Харківській області потрапив у полон російський окупант, якому дружина дозволила ґвалтувати українок.

Це нібито сталося під Ізюмом.

Про це повідомив російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Солдата армії РФ з Криму, якому телефонувала дружина та обговорювала, що ґвалтуючи українок, треба оберігатися - взято в полон ЗСУ під Ізюмом", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

Раніше СБУ перехопила розмову окупанта зі своєю дружиною. Звірство росіянки тоді шокувало цивілізований світ, оскільки вона закликала свого чоловіка ґвалтувати українок.

Також журналісти ідентифікували російського окупанта та його дружину, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок та знущатися з людей. Це - уродженці РФ, які переїхали до окупованого Криму. Окупантові 27 років, його звати Роман Биковський, дружину загарбника звати Ольга Биковська. Вони родом з Орловської області РФ. Тоді його дружина заявляла журналістам про те, що нібито її чоловік поранений та перебуває в окупованому Севастополі.

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