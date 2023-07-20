Російського z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами: з'явилося відео

Воєнного злочинця було знищено під Красногорівкою Мар'їнської громади Донецької області.

Українські військові ліквідували російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина, який вів популярний серед росіян Telegram-канал "Миша на Донбассе".

Як повідомляє у себе в соцмережах журналіст Денис Казанський, воєнного злочинця було знищено під Красногорівкою Мар'їнської громади Донецької області.

Пізніше з'явилося відео з ліквідацією Лучина, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів.

Військовий експерт Ігаль Левін написав, що перші прильоти на відео – фугасні снаряди, а завершальні – касетні боєприпаси.

Нагадаємо, Лучин був відомий, зокрема, тим, що намагався замовити на AliExpress безпілотників на $25 тисяч, однак, завдяки втручанню "Кібер Спротиву", замість них витратив гроші на різні секс-іграшки.

Крім того, Лучин був близьким соратником іншого скандального пропагандиста Владлена Татарського, ліквідованого внаслідок вибуху власного замінованого бюста, отриманого від "фанатки" на зустрічі з прихильниками війни проти України в одному з ресторанів Санкт-Петербурга.

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