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Російського z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами: з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Російського z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами: з'явилося відео

Пропагандиста Лучина ліквідувала 79 окрема десантно-штурмова бригада. / Фото: скриншот з відео

Воєнного злочинця було знищено під Красногорівкою Мар'їнської громади Донецької області.

Українські військові ліквідували російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина, який вів популярний серед росіян Telegram-канал "Миша на Донбассе". 

Як повідомляє у себе в соцмережах журналіст Денис Казанський, воєнного злочинця було знищено під Красногорівкою Мар'їнської громади Донецької області.

Пізніше з'явилося відео з ліквідацією Лучина, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів

Військовий експерт Ігаль Левін написав, що перші прильоти на відео – фугасні снаряди, а завершальні – касетні боєприпаси. 

Нагадаємо, Лучин був відомий, зокрема, тим, що намагався замовити на AliExpress безпілотників на $25 тисяч, однак, завдяки втручанню "Кібер Спротиву", замість них витратив гроші на різні секс-іграшки.

Крім того, Лучин був близьким соратником іншого скандального пропагандиста Владлена Татарського, ліквідованого внаслідок вибуху власного замінованого бюста, отриманого від "фанатки" на зустрічі з прихильниками війни проти України в одному з ресторанів Санкт-Петербурга.

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Дата публікації
Перегляди
2491
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