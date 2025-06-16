Російський солдат / © BBC

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В Україні судять російського солдата Дмитра Курашова. Його підозрюють у страті українського військовополоненого Віталія Ходнюк. Він ветеран української армії з позивним «Пінгвін», який загинув на передові.

Про це пише BBC.

Запорізький фронт: Знайти «Пінгвіна» серед льоду

Січень 2024 року. Замерзла лінія фронту на сході Запорізької області була свідком чергового російського наступу. Український солдат знімав на відео наслідки бою — понівечену землю, вирви від снарядів, подрібнені дерева. Два тижні тому 18 російських штурмовиків прорвали оборону, захопивши три українські позиції. У тому бою п’ятеро українських захисників загинули, а також десять росіян. Згодом Україна відновила контроль над цими ділянками.

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На відео, що стало моторошним свідченням тих подій, український солдат ідентифікував тіла своїх загиблих побратимів. «Це Вітас, маленький», — промовив він, звертаючись до одного із загиблих за його позивним. Потім він знайшов ще одне тіло: «Срібний перстень, це Грінч», — ідентифікував солдат.

Згодом, перевернувши замерзле тіло, він зітхнув. Попри жахливий стан, обличчя було впізнаваним. «Чим я можу тебе накрити, щоб ти не замерз?» — запитав він загиблого, накриваючи його пошкоджене обличчя шоломом. «Ми знайшли Пінгвіна», — констатував солдат. Йшлося про 41-річного ветерана української армії Віталія Ходнюка.

Віталій Ходнюк украънський військовий. / © BBC

Суд над «Сталкером»: історична справа про воєнні злочини

Рік потому, у січні 2025 року, російського солдата Дмитра Курашова привели до суду в Запоріжжі. Його позивний — «Сталкер». Навколо нього були п’ятеро українських військових. Також поруч був ротвейлер. Собака був навчений на запах росіян і рвався до Курашова. Солдата судили за те, що він міг стратити українського військового. Цим військовим був Віталій Ходнюк, відомий як «Пінгвін».

Цей судовий процес є першим у своєму роді в Україні. За даними української влади, з початку повномасштабного вторгнення російські війська стратили щонайменше 124 військовополонених на полі бою. Проте Курашов — перша людина, яку притягують до відповідальності за цей злочин. Його справа є однією з небагатьох серед десятків тисяч відкритих справ про воєнні злочини, де підозрюваного вдалося захопити в полон та притягнути до суду. Безпрецедентності додає той факт, що троє бійців власного підрозділу Курашова погодилися свідчити проти нього.

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У просторій залі суду Курашов сидів на заскленій лаві підсудних. Невисокий, з часто схиленою головою. Він справляв враження стриманої людини. Через втрату одного ока від гранати на фронті йому доводилося повертати все тіло, щоб озирнутися. Це не перший раз, коли Курашов опинився на лаві підсудних. Він вже двічі був ув’язнений у Росії та належав до тисяч засуджених, звільнених державою для участі у війні.

Прокурор зачитав звинувачення: Курашова звинувачують у розстрілі Ходнюка, коли український солдат намагався здатися, що є порушенням законів війни. Хоча спочатку Курашов не визнавав себе винним, у суді він змінив свою позицію на визнання провини. Неофіційно він наполягає на своїй невинуватості, стверджуючи, що визнав провину виключно для пришвидшення процесу.

Тривожна статистика: зростання страт військовополонених

У лютому 2025 року місія ООН в Україні розповіла про це у своєму звіті. Вони знайшли докази 79 страт, які здійснили російські військові з серпня 2024 року. Також є дані про три незаконні вбивства, які вчинила Україна за допомогою дронів.

ООН також зафіксувала щонайменше три телефонні розмови російських чиновників. У цих розмовах вони наказували або схвалювали страти. Україна також має докази того, що російські командири віддавали накази про страти вздовж лінії фронту.

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«Шторм-В»: доля «гарматного м’яса»

Штурм фронту підрозділом Курашова мав стати його першою справжньою операцією, лише через кілька тижнів після вступу у війну. Підрозділ був частиною «Шторму-В» — загону 127-ї мотострілецької дивізії, що складався майже повністю зі звільнених полонених. Росія використовує підрозділи «Шторму-В» як «гарматне м’ясо», відправляючи їх для штурмів найгірших ділянок лінії фронту.

Розслідування СБУ: факти та виклики

Операція розпочалася рано-вранці 6 січня 2024 року під густим туманом. 18 осіб «Шторму-В» підійшли до лінії фронту на двох бронетехніках та танку, і штурм розпочався. Курашова направили до невеликого скупчення окопів, де Ходнюк та інші переховувалися після російського артилерійського обстрілу.

Саме тут версія Курашова розходиться з версією обвинувачення та свідченнями російських солдатів. Обвинувачення стверджує, що Курашов закликав тих, хто був в окопі, здатися. Ходнюк вийшов беззбройним і став на коліна з піднятими руками, але Курашов розстріляв його з автомата АК-47. Курашов же стверджує, що стріляв не він, а інший росіянин, медик на позивний «Сєдой», якого пізніше вбили.

Росіянам не вдалося довго утримувати позиції. Лише за кілька годин, розгромлені українськими військами, Курашов та інші вцілілі виповзли з окопів та здалися. Їх відвели з фронту до української бронетехніки та взяли у полон. Українські солдати, які знайшли тіло Ходнюка, повідомили Службі державної безпеки України (СБУ), що воно лежало обличчям донизу, без зброї. Хоча СБУ не мала доступу до місця події через його близькість до лінії зіткнення, відомство розпочало масштабне дистанційне розслідування.

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Дмитро Курашов, російський військовий. / © BBC

Відповідальний офіцер СБУ в Запоріжжі, який говорив на умовах анонімності, пояснив, як Курашов опинився на лаві підсудних.

«Першим кроком був допит восьми військовополонених. Їх допитали як свідків, а пізніше їхні особи були повністю підтверджені через соціальні мережі, мобільні телефони та часткові радіоперехоплення, що передували події. За всім підрозділом у цьому секторі стежили», — розповів він.

Спочатку було дві підозри на страту. За словами одного зі свідків, іншого українця на позивний «Грінч» забили до смерті лопатою. Але СБУ не змогла цього довести. «Поліграф не підтвердив інформацію, і коли тіла врешті-решт витягли з поля бою, ні в кого з них не було таких травм,» — сказав слідчий. «Моя думка, після вивчення всіх фактів, полягає в тому, що це було вигадано.»

За його словами, це свідчить про здатність України неупереджено розслідувати та переслідувати воєнні злочини, незважаючи на те, що вона є жертвою та перебуває у стані війни.

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«Дивіться, у нас є один підозрюваний, якого судять за страту. Я підписав його та направив до суду, бо ми зібрали достатньо доказів, які вказують на його вину. Якби нашою метою було просто підозрювати когось і відправляти до суду, через нас щодня проходило б десять ув’язнених», — сказав слідчий СБУ, маючи на увазі Курашова.

Україна демонструє виняткову серйозність у розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні злочини. Розслідування СБУ у справі Курашова налічує понад 2000 сторінок доказів. Кожен зі свідків пройшов відеореконструкцію події на полігоні української армії. У суді прокурор і судді докладають усіх зусиль, щоб Курашов повністю розумів свої права, мав доступ до перекладача та можливість допитувати свідків, хоча від останнього він поки що відмовляється. (Призначений державою адвокат Курашова відмовився від коментарів для BBC, обмежуючись лише адміністративними питаннями та уточненнями в суді.)

Свідчення проти своїх: колишні ув’язнені на стороні обвинувачення

На суді проти Курашова першого дня свідчили троє його колишніх товаришів. Вони теж були колишніми в’язнями, як і він. Всі вони пішли на війну, щоб отримати свободу. Один із них сидів у в’язниці за вбивство двох наркоторговців. Його термін був від 25 років до довічного. Інший відбував дев’ять років за те, що вбив чоловіка цеглиною під час бійки. Третій отримав вісім років за тяжкі тілесні ушкодження.

Ці свідки давали показання по відеозв’язку. Вони знаходилися в іншій залі суду, за склом. Дмитро Зуєв, якому 44 роки, був головним свідком. Він розповів, що бачив, як Курашов наказав українцям здатися і вийти з окопу. Тоді вийшов Ходнюк без зброї і став на коліна з піднятими руками. Зуєв сказав, що потім були постріли та вибухи, і він бачив, як Ходнюк впав. Зуєв також спростував слова Курашова про медика на ім’я «Сєдой». Курашов стверджував, що «Сєдой» вбив Ходнюка, але Зуєв заявив, що його там не було.

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54-річний Олег Замятін засвідчив, що Ходнюк не мав зброї, коли виходив з окопа. Хоча Замятін не бачив самого моменту пострілів через вибухи, що пролунали одночасно, він був переконаний: «Але я можу сказати, що це був він. Тому що, крім нього, на тому місці нікого більше не було.»

41-річний Костянтин Зеленін, командир невеликої штурмової групи Курашова, розповів суду, що бачив, як Ходнюк вийшов з окопа з правого боку з піднятими руками.

«Потім, буквально за частку секунди, коли обстріл знову почався, я почув чергу з автоматичної гвинтівки,» — свідчив Зеленін. «Праворуч був Сталкер, і він був там один.»

Курашов сидів майже мовчки під час свідчень своїх колишніх товаришів, лише зрідка перемовляючись зі своїм адвокатом. Поки невідомо, чи буде він сам давати свідчення.

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Три окопи на передовій, де було вбито Віталія Ходнюка, зняті українським дроном невдовзі після операції. / © BBC

Від дитбудинку до «Шторму-В»: шлях Курашова на війну

Наступного дня після одного зі слухань Курашов погодився розповісти, як він опинився на лаві підсудних в Україні. Інтерв’ю було організовано СБУ в покинутій будівлі в Запоріжжі, яку служба використовує як конспіративну квартиру, і воно підтвердило основні факти біографії Курашова. Він виглядав у хорошому стані та заявив, що добровільно погодився на інтерв’ю.

Шлях Курашова до того фатального місця на фронті, де загинув Ходнюк, розпочався в дитячому будинку в Грем’ячинську — старому, занедбаному вугільному містечку за тисячу миль від Москви, по дорозі до Сибіру. Осиротівши при народженні, Курашов виховувався в груповому будинку. Підлітком він побився з поліцейським і був ув’язнений за напад. Він відсидів чотири роки, але після звільнення не мав ані родини, ані друзів, ані житла, тому став волоцюгою. Він почав грабувати дачі та магазини заради їжі та грошей, що призвело до чергового ув’язнення, цього разу у віддаленій виправній колонії з засудженими на довічне ув’язнення за найжорстокіші злочини.

Через шість місяців після початку відбування покарання до колонії прибули представники російських військових і повідомили засудженим про можливість «перегорнути нову сторінку життя». Курашову залишалося відбути ще п’ять років.

«Вони сказали нам, що ви можете почати з чистого аркуша, стати чистою людиною,» — розповів він. «Просто підпишіть цей контракт і йдіть.»

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«Йти» означало «спеціальну військову операцію» в Україні. Курашов, за його словами, мало що знав про неї, але вважав, що це краще, ніж ще п’ять років у колонії або вигнання на вулицю після закінчення терміну. Тож він підписав контракт і був негайно відправлений до тренувального табору на окупованій території України.

Відсутність навчання та накази страчувати

Курашов описав свій підрозділ як повністю складений з «людей, яких життя пригнітило та відкинуло суспільство, які були поза суспільством.» Він стверджує, що їм дали лише 21 день навчання, протягом якого вони майже весь час були п’яні.

«Вони не хотіли вчитися чи тренуватися,» — згадував він. «Всі вони казали, що просто прийшли померти.»

Жодного навчання щодо Женевської конвенції, яка забороняє вбивство людей, що здалися або більше не становлять загрози, не було. Навпаки, інструктори наказували їм протилежне.

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«Ті, хто навчав нас, як займати позиції, казали нам не брати полонених,» — сказав Курашов.

Його опис збігається зі свідченнями його товаришів по підрозділу, які розповіли українським слідчим, що їм було наказано страчувати полонених і кидати гранати в бліндажі, навіть якщо ворог здався. Це також співпадає зі свідченнями інших російських військовополонених.

«Я не пам’ятаю навчання з міжнародного гуманітарного права,» — нещодавно заявив ООН російський військовополонений. «Під час наших військових навчань і пізніше командири казали нам не брати [українських солдатів] у полон. Це логістично громіздко».

Судове засідання над російським військовим. / © BBC

За словами Курашова, підрозділу повідомили, що вони виконуватимуть логістичні операції, такі як копання окопів, але натомість їх одразу ж відправили в бій. Під час короткого штурму українських позицій Курашов зрозумів, що його підрозділ не є боєздатною військовою одиницею.

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«Я бачив людей, які просто лягли та померли,» — сказав він. Протягом кількох годин 10 осіб з 18-членної штурмової групи загинули, а решта восьмеро опинилися в полоні.

Труднощі розслідування воєнних злочинів на фронті

Протягом двох тижнів цей інцидент став однією з багатьох тисяч справ про воєнні злочини в Україні. В Україні немає спеціалізованих судів з розгляду воєнних злочинів, тому справи зазвичай розглядаються в суді за місцем скоєння злочину. У цьому випадку — Заводський районний суд Запоріжжя. До повномасштабного вторгнення 32-річний прокурор Микита Маневський займався цивільними злочинами, але жодного разу не брав участі у справі про воєнні злочини.

«Коли ви працюєте зі звичайною справою про вбивство, це має труднощі, але це досить просто,» — сказав Маневський. «Ви знаєте, де сталося вбивство, ви можете зібрати ДНК та відбитки пальців, ви можете знайти знаряддя вбивства. Ви маєте майже негайний доступ до тіла. Ви можете провести судово-медичну експертизу.»

У цій справі місце вбивства знаходилося на лінії зіткнення. «Ми навіть не могли витягти тіло протягом двох місяців,» — сказав він. «Це ускладнювало проведення будь-якої судово-медичної експертизи. Тіло занадто довго перебувало під сонцем, дощем і снігом, а також було пошкоджено артилерійськими обстрілами.»

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Через це було важко встановити щось конкретне про характер пострілів, якими було вбито Ходнюка.

«На жаль, це не той рівень деталізації, який нам потрібен під час розслідування вбивства,» — сказав Маневський. «Тому нам довелося більше зосередитися на роботі зі свідками, які у нас були.»

Фактично, обвинувачення майже повністю спирається на свідчення російських солдатів. Немає інших очевидців, жодних знімків з безпілотника, що зафіксували саму подію, а фізичні докази є непрямими, більшість з яких сильно пошкоджені умовами на полі бою, які тривали тижнями, перш ніж тіла вдалося знайти.

Складнощі свідчень військовополонених

Свідчення у цій справі не позбавлені складнощів. Усі свідки є військовополоненими, яких утримує державне обвинувачення. Кожного з них допитувала до 10 разів українська служба безпеки, протягом яких деякі їхні історії змінювалися. Один затаїв образу на Курашова ще з часів їхнього спільного навчання, розповів він слідчим. Інший сказав, що обурюється на підсудного за те, що, на його думку, він допоміг їм заарештувати їх.

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«Це складна сфера,» — сказав Сергій Васильєв, професор міжнародного права Відкритого університету Нідерландів. «Військовополонені — це особливо вразлива категорія свідків, будь-які свідчення, які вони дають, слід сприймати з певною часткою скептицизму.»

За словами Васильєва, у свідченнях військовополонених немає нічого поганого, але на їхнє рішення з’явитися на стороні обвинувачення могли вплинути різні фактори.

«Можливо, вони очікують кращого ставлення під час перебування в українській ув’язненій, можливо, вони очікують, що їм буде надано пріоритет під час обміну полоненими,» — сказав він. «У них можуть бути різні стимули брехати.»

Курашов продовжує наполягати на версії про медика «Сєдого». Він розповів BBC, що визнав себе винним, бо вважав: чим швидше закінчиться суд, тим швидше його зможуть обміняти назад до Росії.

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Майбутнє Курашова та прагнення до справедливості

Якщо Курашова визнають винним, він більше не буде військовополоненим, а стане в’язнем цивільної правової системи України. Юрій Бєлоусов, керівник відділу воєнних злочинів Генеральної прокуратури України, розповів BBC, що російські солдати, засуджені за воєнні злочини, потраплять до в’язниці в Україні та залишаться там.

«Ми ведемо переслідування від імені жертв та їхніх родичів, і вони повинні відчувати, що справедливість здійснилася,» — сказав Бєлоусов.

Однак ситуація не є такою простою. Росія захопила багато тисяч мирних жителів під час повномасштабного вторгнення та фактично тримає їх у заручниках у російських в’язницях. Якщо Кремль вирішить повернути Курашова, у нього можуть бути важелі впливу, щоб його отримати.

Дмитро Курашов, російський військовий. / © BBC

«Це не стільки юридичне, скільки етичне питання,» — сказав Бєлоусов. «Якщо, скажімо, запропонують обміняти 100 людей на цього, то так, можливо. Це наш обов’язок переслідувати жертв від імені потерпілих, але це також наш обов’язок рятувати наших людей, яких утримують у Росії».

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Бєлоусов та його колеги націлюються на «більшу рибу», ніж Курашов. Їхня мета на цей і наступний рік — порушити справи проти російського командування середньої та вищої ланки. Згідно зі свідченнями полонених росіян у підрозділі Курашова, їхній старший командир безпосередньо перед штурмом віддав наказ не брати полонених.

За словами Бєлоусова, подібні докази були знайдені вздовж лінії фронту. Похмурі відеодокази, які іноді поширюються в російських соціальних мережах, схоже, підтверджують це. Росія, у свою чергу, звинуватила українські війська у позасудових стратах, а Україна розпочала кілька розслідувань щодо власних сил (точна кількість невідома). Проте кількість звинувачень проти Росії значно перевищує кількість звинувачень проти України. Росія раніше заперечувала скоєння воєнних злочинів у конфлікті.

ООН також задокументувала кілька випадків, коли російські публічні особи закликали до страт. У липні минулого року, після того, як українська бригада «Азов» опублікувала в соціальних мережах відео, на якому один з її бійців стріляє в російського солдата в бліндажі, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав до «повних страт» українських військовослужбовців.

«Жодних слів про милосердя. Ніякої людяності. Ніякого помилування. Вони не мають права на життя. Страчувати, страчувати і ще раз страчувати,» — написав Медведєв у соцмережі Telegram.

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Слова Медведєва йому нічого не коштуватимуть. Натомість вони «кочують» униз, аж поки не досягнуть рівня Віталія Ходнюка, Дмитра Курашова та всіх інших росіян та українців, які вбивають одне одного заради незрозумілих цілей війни. У цьому випадку одного з цих чоловіків звинувачують у порушенні законів вбивства, для якого його послали — законів, які йому цілком можливо було наказано ігнорувати.

Якщо Курашова визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення. Наприкінці розмови з BBC він сказав, що не має реального бачення майбутнього, окрім бажання повернутися до Росії.

«Принаймні, у мене буде інвалідність,» — сказав він, маючи на увазі втрату ока та очікувані переваги, які це принесе. «Мені більше не доведеться бути волоцюгою.»

Звісно, Віталій Ходнюк не може повернутися додому. Минуло два місяці, перш ніж його тіло вдалося знайти. Його родина не хотіла публічно говорити про його смерть, але вони допомогли СБУ у розслідуванні. Послужний список Ходнюка свідчить про те, що він був досвідченим солдатом, який захищав Україну від підтримуваних Росією сил з 2015 по 2020 рік і знову вступив до бойових дій у 2022 році.

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Минулого травня, через шість місяців після його смерті, «Пінгвіна» привезли назад до його села, щоб поховати. Яскравого ранку, лише за крок від місця, де він виріс і ходив до школи, люди вишикувалися на колінах уздовж вулиці, щоб спостерігати, як повз проходить його труна. Суд над Курашовим триває.

Раніше повідомлялося, у мережі опублікували фото українського військового з Маріуполя, який пробув в російському полоні від весни 2022 року. На порівняльних знімках помітно, як три роки в катівнях РФ змінили воїна.