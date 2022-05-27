Російськомовні жителі України розповіли, чи їх утискали через мову: результати опитування

Російськомовні жителі України розповіли, чи їх утискали через мову: результати опитування

93% російськомовних жителів України розповіли, що їх ніколи не утискали через мову.

Російськомовні та етнічні росіяни стверджують, що заяви про утиски та "нацистів" в Україні - це російський фейк.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 19-24 травня.

"Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України), що Україна має власну довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти Росії", - йдеться у висновках КМІСу.

Люди стверджують, що Росія почала загарбницьку та несправедливу війну проти України під приводом "захисту російськомовних та боротьби з міфічними нацистами". Вони переконані, що росіяни навмисно вбивають українців та знищують цивільну інфраструктуру.

Фото: КМІС

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії до України знизило нормальне ставлення українців до росіян. Зараз 92% громадян нашої країни погано ставляться до РФ.

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