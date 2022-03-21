"Російськомовний, не означає, що не патріот" - Вілкул про позицію мешканців Кривого Рогу у війні

"Російськомовний, не означає, що не патріот" - Вілкул про позицію мешканців Кривого Рогу у війні

Він запевняє, що свої погляди не змінював і завжди був на стороні України.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що Кривий Ріг попри те, що російськомовний, та Росію не підтримує, як і він сам.

Про це він розповів в ефірі ТСН.

«Не було у нас переоцінки цінності, криворожани завжди були проукраїнськими», - зазначив він.

Вілкул певен, що росіяни парадигми плутають, що якщо їхній регіон російськомовний, але це не означає, що вони росіяни. «Російськомовний - не означає, що він не патріот і не готовий воювати за Україну», - заявив політик і підкреслив, що їм байдуже, від якого ворога захищати Кривій Ріг.

Водночас зауважив, що зараз область згуртована навколо президента. «Він увійде до історії, як великий президент великої нації. Зараз говорити про політику – це нісенітниці», - додав Вілкул.

Зараз, за його словами, ворог на відстані від міста на 17-40 кілометрів, на різних відтинках. Росіяни намагаються невеликими групами до десятка техніки спробувати чинити наступи. Але на думку Вілкула оточити місто немає вірогідності, бо його довжина 120 кілометрів. Найнебезпечніше зараз на Півдні, де «як таргани лізуть із Криму до Херсона» і обстрілюють території.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу розповів про ситуацію в місті

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