Російські окупанти і надалі обстрілюють Чернігів - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують знищувати місто.

Російські окупанти і надалі обстрілюють Чернігів та здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність.

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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 30 березня.

"На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста.

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