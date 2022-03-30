Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти і надалі обстрілюють Чернігів - Генштаб ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
322
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти і надалі обстрілюють Чернігів - Генштаб ЗСУ

Associated Press

Окупанти продовжують знищувати місто.

Російські окупанти і надалі обстрілюють Чернігів та здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність.  

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 30 березня. 

"На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова", - повідомили в Генштабі. 

Нагадаємо, російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста.

Читайте також:

Включення з Лідією Таран: як проживає війну в Україні поза її кордонами та чим допомагає країні

Включення з Лідією Таран: як проживає війну в Україні поза її кордонами та чим допомагає країні
Наступна публікація