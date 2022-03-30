Російські окупанти і надалі обстрілюють Чернігів - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують знищувати місто.
Російські окупанти і надалі обстрілюють Чернігів та здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 30 березня.
"На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова", - повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста.
Читайте також:
- Портрет пораненої в результаті обстрілу окупантами вчительки з Чугуєва продали за 100 тисяч доларів: гроші підуть на допомогу Україні
- Кабмін виділив для Нацгвардії та Держприкордонслужби понад 1 млрд гривень
- Рух приміських поїздів у сполученні Львів – Трускавець та Львів – Чоп відновили