Російські прапори у Сіверську: у ЗСУ відповіли, чи справді ворог захопив місто

Окупанти з російським прапором у Сіверську / © Associated Press

Заяви росіян про повне захоплення Сіверська Донецької області не відповідають дійсності, за місто тривають бої. В українських військових там ускладнена логістика, їжу та боєприпаси бійцям доставляють дронами та наземними роботизованими комплексами.

Про це розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, повідомляє «Суспільне Донбас».

Бої за Сіверськ: яка ситуація в місті

«Заяви Росії щодо захоплення Сіверська не відповідають дійсності. Боротьба за місто триває. Бої в міській забудові — найтяжчий вид боєзіткнень. Намагаємося в першу чергу знищувати за рахунок БпЛА й артилерії. Ми відкрито показуємо, що противника знищуємо і в центральній, і в південній частині міста, і на східних околицях», — поінформував Запорожець.

Наразі російські війська фіксуються на південній та північній околицях Сіверська. Загарбники від листопада намагалися з цих напрямків зайти до міста. Більшість окупантів намагалися заходити до шахти №6 у південній частині Сіверська. Сили оборони України тримали особливий контроль на цій шахті і, за можливості, знищували там ворога.

«Однак, скільки противника зайшло в період негоди… На Донеччині були дощ, сльота, сніг, були високі, низькі густі тумани — і противник активно користувався погодою. Виявляти противника під час такої негоди дуже складно», — зауважив речник 11-го армійського корпусу.

За його даними, наразі у Сіверську можуть перебувати близько 50-60 російських бійців. Триває робота щодо їхнього знищення.

Для стабілізації ситуації в Сіверську залучаються необхідні ресурси

«Ситуація, яка склалася у Сіверську, складна. Географічне розміщення Сіверська — це низина і тому при гіршому стані справ, і якщо противник захопить Сіверськ, ми матимемо змогу його що контролювати, що буде відбуватися в самому Сіверському. Тому що є поруч висоти, з яких ми здійснюємо як вогневий вплив за допомогою БпЛА, так і вогневий вплив за допомогою артилерії», — розповів Запорожець.

Він акцентував, що наразі для стабілізації ситуації у Сіверську залучаються необхідні ресурси. Залучаються окремо також оператори дронів.

«Головна задача на сьогоднішній день — це вибити живу силу противника, поки він не затягнув туди чи то броньовану техніку, чи той же РЕБ, чи інші засоби, які б давали йому можливість утримувати ту забудову, в якій він знаходиться», — пояснив речник 11-го армійського корпусу.

Російські прапори у Сіверську

Він також назвав правдивими відео з російськими прапорами на будинках у Сіверську, які поширює ворог.

«Російські прапори на будівлях, на жаль, на сьогоднішній день — це правда. Противник мав змогу перебувати на різних локаціях і проводити ці зйомки», — сказав Запорожець.

Окрім того, окупанти також використовували мирних жителів для своєї пропаганди.

«Звідкись там з’явились і люди 20-25 років у пропагандистських роликах. В свою чергу, за даними адміністрації, таких людей там не було, тобто залишалися лише люди похилого віку. Тобто пропаганда працює і пропагандистські канали використовують будь-який особовий склад, скажем так, цивільний, чи то якийсь приїзний цирк», — розповів військовий речник.

Нагадаємо, 11 грудня оперативне командування «Схід» також інформувало, що станом на 18:00 того дня Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України, попри спроби ворога проникати туди невеликими групами, користуючись негодою. Більшість таких підрозділів знищується на підходах.