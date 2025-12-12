- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 3 хв
Російські прапори у Сіверську: у ЗСУ відповіли, чи справді ворог захопив місто
Ситуація у Сіверську складна. Для стабілізації залучаються необхідні ресурси.
Заяви росіян про повне захоплення Сіверська Донецької області не відповідають дійсності, за місто тривають бої. В українських військових там ускладнена логістика, їжу та боєприпаси бійцям доставляють дронами та наземними роботизованими комплексами.
Про це розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, повідомляє «Суспільне Донбас».
Бої за Сіверськ: яка ситуація в місті
«Заяви Росії щодо захоплення Сіверська не відповідають дійсності. Боротьба за місто триває. Бої в міській забудові — найтяжчий вид боєзіткнень. Намагаємося в першу чергу знищувати за рахунок БпЛА й артилерії. Ми відкрито показуємо, що противника знищуємо і в центральній, і в південній частині міста, і на східних околицях», — поінформував Запорожець.
Наразі російські війська фіксуються на південній та північній околицях Сіверська. Загарбники від листопада намагалися з цих напрямків зайти до міста. Більшість окупантів намагалися заходити до шахти №6 у південній частині Сіверська. Сили оборони України тримали особливий контроль на цій шахті і, за можливості, знищували там ворога.
«Однак, скільки противника зайшло в період негоди… На Донеччині були дощ, сльота, сніг, були високі, низькі густі тумани — і противник активно користувався погодою. Виявляти противника під час такої негоди дуже складно», — зауважив речник 11-го армійського корпусу.
За його даними, наразі у Сіверську можуть перебувати близько 50-60 російських бійців. Триває робота щодо їхнього знищення.
Для стабілізації ситуації в Сіверську залучаються необхідні ресурси
«Ситуація, яка склалася у Сіверську, складна. Географічне розміщення Сіверська — це низина і тому при гіршому стані справ, і якщо противник захопить Сіверськ, ми матимемо змогу його що контролювати, що буде відбуватися в самому Сіверському. Тому що є поруч висоти, з яких ми здійснюємо як вогневий вплив за допомогою БпЛА, так і вогневий вплив за допомогою артилерії», — розповів Запорожець.
Він акцентував, що наразі для стабілізації ситуації у Сіверську залучаються необхідні ресурси. Залучаються окремо також оператори дронів.
«Головна задача на сьогоднішній день — це вибити живу силу противника, поки він не затягнув туди чи то броньовану техніку, чи той же РЕБ, чи інші засоби, які б давали йому можливість утримувати ту забудову, в якій він знаходиться», — пояснив речник 11-го армійського корпусу.
Російські прапори у Сіверську
Він також назвав правдивими відео з російськими прапорами на будинках у Сіверську, які поширює ворог.
«Російські прапори на будівлях, на жаль, на сьогоднішній день — це правда. Противник мав змогу перебувати на різних локаціях і проводити ці зйомки», — сказав Запорожець.
Окрім того, окупанти також використовували мирних жителів для своєї пропаганди.
«Звідкись там з’явились і люди 20-25 років у пропагандистських роликах. В свою чергу, за даними адміністрації, таких людей там не було, тобто залишалися лише люди похилого віку. Тобто пропаганда працює і пропагандистські канали використовують будь-який особовий склад, скажем так, цивільний, чи то якийсь приїзний цирк», — розповів військовий речник.
Нагадаємо, 11 грудня оперативне командування «Схід» також інформувало, що станом на 18:00 того дня Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України, попри спроби ворога проникати туди невеликими групами, користуючись негодою. Більшість таких підрозділів знищується на підходах.