Російський "добрий ранок": Татарстан атакують невідомі дрони

Атака на Росію

Зранку 12 серпня російський Татарстан атакують невідомі БпЛА. Противник заявляє про нібито «збиття» чотирьох дронів.

Про це пишуть росЗМІ.

Дата публікації 10:51, 12.08.25

Очікуємо деталей про те, який військовий об’єкт держави-агресорки потрапив під удар цього разу.

Примітно, що у ніч проти цього ж дня, 12 серпня, у Ставрополі дрони атакували два промислові об’єкти. Це завод АТ «Монокристал» та підприємство «Нептун». Останнє займається виробництвом систем управління для морських суден.

Місцеві мешканці повідомили про вибухи, після чого над промисловою зоною з’явився густий дим. Перед інцидентом губернатор Ставропольського краю заявив про загрозу удару безпілотників.

Згодом у місцевих медіа з’явилася інформація, що ціллю стала «Монокристал» — підприємство хімічної промисловості, яке вважають одним із провідних виробників сапфіру для оптоелектроніки.

Раніше дрони ГУР атакували важливий військовий об’єкт РФ, розташований в Оренбурзі. Йдеться про єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет.

Як повідомили місцеві мешканці, в районі підприємства було чутно серію вибухів. Раніше у регіоні була оголошена загроза удару БпЛА.

Відомо, що завод в Оренбурзі безпосередньо залучений до агресії РФ проти України та є одним із ключових об'єктів російського ВПК.

За деякими підрахунками, річна потужність заводу складає переробку близько 15 млрд метрів кубічних природного газу.