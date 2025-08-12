ТСН у соціальних мережах

Російський дрон-перехоплювач, примотаний стяжками до винищувача, збентежив фахівців

Теоретично дрон можна інтегрувати до літака, але, вочевидь, йтиметься радше про тихохідний «кукурудзник», а не про реактивний винищувач, зазначають фахівці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дрон, ймовірно, прикріплений до літака за допомогою стяжок

Дрон, ймовірно, прикріплений до літака за допомогою стяжок / © скриншот з відео

З Росії з’явилося дивне відео, яке шириться соцмережами і на якому, як стверджується, можна бачити «‎експеримент» з інтеграції безпілотного перехоплювача на винищувач МіГ-29.

На відео звернув увагу портал The War Zone.

Судячи з цього відео, квадрокоптер, ймовірно, прикріплений до літака за допомогою звичайних стяжок. Практичність такого рішення є, м’яко кажучи, вкрай сумнівною — вочевидь, літак просто не зможе запустити дрон.

Більше того — ніщо не вказує на те, що дрон витримає суворі умови високошвидкісного польоту на реактивному винищувачі, особливо з огляду на те, що він оснащений чотирма вразливими пропелерами.

Втім, є й інше пояснення «‎експерименту», ‎ і воно здається найбільш доречним з огляду на все. Як вважають у Defense Express, росіяни просто «пожартували». Доказом цього може служити їхнє повідомлення, де йдеться про «‎намір навчити операторів дронів керувати винищувачем"‎, а також про «‎інтеграцію до орбітального угруповання"‎.

Варто зазначити, що сам дрон створила команда російського проєкту «Архангел». Раніше вона представила перехоплювач, який нібито розвиває швидкість до 350 кілометрів на годину і літає на 50 кілометрів. Ці заяви не були підтверджені.

Теоретично дрон можна інтегрувати до літака, але, вочевидь, йтиметься радше про тихохідний «кукурудзник», а не про реактивний винищувач.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов розсмішив, як недолугі агенти російських спецслужб видали себе в одній зі спекотних країн. Російські агенти видали себе тим, що за температури +45 градусів сиділи в костюмах у порожньому кафе і читали газету.

