Російський дрон вдарив по кладовищу Героїв у Рівному: пошкоджено понад 10 могил

Росія вдарила по кладовищу

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У Рівному ворожий безпілотник атакував кладовище, де поховані українські захисники. Внаслідок удару пошкоджено понад 10 могил.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

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«Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих», — заявив він.

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Коваль назвав атаку черговим проявом цинізму та зневаги до людського.

«Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи», — додав очільник ОДА.

Рівненщина пережила масовану атаку РФ

Нагадаємо, 20 жовтня Рівненщина стала одним із головних напрямків російської повітряної атаки. Найбільше постраждало Дубно, де росіяни вдарили по місцевому «Епіцентру». Внаслідок атаки виникла пожежа, троє людей дістали поранення, двох із них госпіталізували.

У самому Рівному вночі постраждала жінка — вона отримала перелом ноги. Також були пошкоджені багатоповерхівка, автомобілі та торговий центр. Станом на 15:00 до поліції надійшло 94 звернення громадян щодо пошкодженого майна.

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Крім того, в Млинівській громаді російський удар пошкодив об’єкт інфраструктури. Вибухотехніки обстежували місця влучань та вилучали уламки, а правоохоронці попереджали, що після роботи ППО на території області ще можуть знаходити частини збитих безпілотників.

РФ хоче посилити можливості для ударів по заходу України

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне розмістити в Білорусі балістичні ракети, що створить додаткову загрозу насамперед для західних областей України.

«Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі була розміщена, зокрема, балістика», — сказав президент.

За словами Зеленського, росіяни вже встановлюють у Білорусі ретранслятори, щоб використовувати повітряні коридори для дронів і посилювати атаки по Україні. Розміщення там балістичного озброєння, за його оцінкою, може розширити можливості РФ для ударів по західній частині країни.

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