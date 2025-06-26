Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Донеччині: є поранені

Удар дрона по багатоповерхівці

У четвер, 26 червня, армія РФ поцілили БпЛА «Герань-2» по п’ятиповерховому будинку у Білозерському. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. Є потерпілі.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як зазначається, у власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір.

«У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

У населеному пункті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 автомобілів.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, з’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 червня. Армія РФ окупувала два населені пункти на Донеччині.

Крім цього, РФ має просування біля 3 населених пунктів Донецької області.

“Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку”, — йдеться у повідомленні.