ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
322
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Донеччині: є поранені

Через удар дрона по багатоповерхівці на Донеччині поранено 5 цивільних.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар дрона по багатоповерхівці

Удар дрона по багатоповерхівці

У четвер, 26 червня, армія РФ поцілили БпЛА «Герань-2» по п’ятиповерховому будинку у Білозерському. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. Є потерпілі.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як зазначається, у власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір.

«У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

У населеному пункті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 автомобілів.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, з’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 червня. Армія РФ окупувала два населені пункти на Донеччині.

Крім цього, РФ має просування біля 3 населених пунктів Донецької області.

“Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку”, — йдеться у повідомленні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie