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- Війна
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Палає за понад 3000 км від України: у Новому Уренгої атакували газовий завод РФ — у небо б’є величезний факел (відео)
У Новому Уренгої повідомляють про атаку на газоконденсатний завод, розташований більш ніж за 3800 км від України.
У російському Новому Уренгої, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, повідомляють про атаку на завод із підготовки конденсату до транспортування.
Про це пише моніторинговий канал Exilenova+.
Зазанчається, що підприємство розташоване в далекому тилу РФ — більш ніж за 3800 км по прямій від України.
За оприлюдненою інформацією, під удар потрапив Новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспортування (ЗПКТ).
Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Його проєктна потужність становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.
Місцевий губернатор підтверджує успішне ураження об'єкта.
"Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання. На місці працюють спеціалісти екстрених служб", – написав він.
Також повідомлялось ураження нафтового термінала в Новоросійську, об’єктів військової гавані та кораблів — носіїв «Калібрів». За даними Генштабу ЗСУ, на території військово-морської бази й мазутного термінала виникли пожежі, а в районах базування кораблів пролунали вибухи. Масштаби пошкоджень ще з’ясовують.
Раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.