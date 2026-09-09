Палає за понад 3000 км від України: у Новому Уренгої атакували газовий завод РФ — у небо б’є величезний факел (відео)

Атака на Новий Уренгой / © Фото з відкритих джерел

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У російському Новому Уренгої, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, повідомляють про атаку на завод із підготовки конденсату до транспортування.

Про це пише моніторинговий канал Exilenova+.

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Зазанчається, що підприємство розташоване в далекому тилу РФ — більш ніж за 3800 км по прямій від України.

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За оприлюдненою інформацією, під удар потрапив Новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспортування (ЗПКТ).

Дата публікації 17:23, 09.09.26 Кількість переглядів 4 У Новому Уренгої повідомляють про атаку на газоконденсатний завод

Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Його проєктна потужність становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

Допис губернатора. / © Скріншот

Місцевий губернатор підтверджує успішне ураження об'єкта.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання. На місці працюють спеціалісти екстрених служб", – написав він.

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Також повідомлялось ураження нафтового термінала в Новоросійську, об’єктів військової гавані та кораблів — носіїв «Калібрів». За даними Генштабу ЗСУ, на території військово-морської бази й мазутного термінала виникли пожежі, а в районах базування кораблів пролунали вибухи. Масштаби пошкоджень ще з’ясовують.

Раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.

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