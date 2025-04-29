Був "вухами" Путіна: деталі про загиблого російського генерала Москалика

Ярослав Москалик. / © російські телеграм-канали

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Ярослав Москалик, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ, який загинув під час вибуху в Підмосковʼї, відігравав важливу роль у моніторингу ситуації на війні в Україні.

Про це йдеться в некролозі, опублікованому в газеті Міноборони РФ “Червона зірка”.

У публікації зазначено, що з початком повномасштабного вторгнення Москалик очолив діяльність чергової зміни Групи бойового управління Генштабу, яка здійснювала постійний моніторинг обстановки в зоні бойових дій.

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За інформацією російського агентства ТАРС, генерал також був відповідальним за підготовку аналітичних матеріалів для вищого керівництва країни, зокрема для президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, вибух автомобіля, внаслідок якого загинув генерал-лейтенант Москалик, стався близько 10:40 25 квітня у підмосковному місті Балашиха. Вибухом Москалика відкинуло на декілька метрів.