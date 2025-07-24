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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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95
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Російський командир планував хімічну атаку на позиції ЗСУ — перехоплення ГУР

Українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, в якому російський командир обговорює застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Хімічна зброя

Хімічна зброя / © pixabay.com

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про черговий доказ підготовки росіянами воєнного злочину. У радіоперехопленні, яке вдалося зафіксувати ГУР, один з командирів армії РФ обговорює застосування хімічної зброї проти українських військових.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

«Сейчас я буду газом травить пи.оров в подвале» — чутно в перехопленій розмові окупантів.

Російський командир віддав наказ «добити» українських бійців, поки ті перебувають у враженому стані.

«Если у меня не получится ― добить, после газа, пока они бл.дь там кашляют на.уй, сопли, слюни, не видят н.уя, их надо будет быстренько добить после этого», — сказав окупант.

Перехоплена розмова окупантів / © ГУР Міноборони

В ГУР підкреслили, що використання хімічної зброї є порушенням міжнародного права.

«ГУР МО України наголошує — за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило склад нового російського безпілотника, який застосовується як фальш-ціль та розвідник для виявлення позицій української ППО.

Також ГУР попереджало про нову фазу війни, яку готує Кремль.

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