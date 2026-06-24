Російський кошмар у Криму стає реальністю: як Україна може змусити війська РФ відійти

Володимир Путін із військовими РФ / © Associated Press

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Ситуація для російських окупантів у Криму останніми тижнями різко ускладнилася. Йдеться вже не лише про паливний дефіцит, а про системний тиск на військову логістику РФ на півострові.

Про це йдеться в матеріалі Onet.

Українські сили послідовно б’ють по об’єктах, які забезпечують російську армію в Криму. Під ударами опиняються паливні склади, транспортна інфраструктура, військова техніка, кораблі та логістичні маршрути.

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На цьому тлі військовий історик Торстен Гайнріх заявив, що Крим фактично перебуває під українською блокадою.

За його словами, проблеми Росії на півострові пов’язані не лише з ударами дронів, а й з діями проукраїнського підпілля, яке допомагає ускладнювати роботу окупантів.

У Криму вже фіксують дефіцит пального. За даними джерел, бензин насамперед спрямовують на потреби військових, а електроенергію можуть вимикати на кілька годин на добу. Це впливає і на роботу водяних насосів у житлових будинках, що особливо відчутно влітку.

Крім того, окупаційна адміністрація Криму була змушена скасувати традиційні літні табори для дітей.

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Українські удари також впливають на пересування російської техніки. На відео з півострова видно, що російські вантажівки дедалі частіше виїжджають на дороги у супроводі озброєних військових. Це створює додаткове навантаження на оборону РФ і відкриває нові слабкі місця в її логістиці.

Російські воєнні блогери також дедалі частіше пишуть про загрози для Криму. Зокрема, один із впливових російських аналітичних Telegram-каналів висловив побоювання щодо можливої висадки українських спецпідрозділів на півострові.

Окрему роль у тиску на окупантів відіграє партизанський рух “Атеш”. За даними самої організації, її мережа налічує близько 2000 агентів, а метою є звільнення Криму від російської окупації.

З 2022 року учасники “Атешу” передають українським силам координати російських об’єктів, підпалюють військові об’єкти та навчають російських військових, які готові до спротиву, методів саботажу.

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За даними руху, щонайменше 4000 російських військових уже пройшли їхній онлайн-курс. Серед методів саботажу називають, зокрема, пошкодження військової техніки та транспорту.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський подякував учасникам “Атешу” за їхню роль у кампанії в Криму. Сам рух тим часом активізував вербування та поширює листівки із закликами приєднуватися до спротиву.

На сайті “Атешу” також закликали цивільних жителів Криму залишити півострів, поки це ще можливо. У русі заявили, що ситуація покращиться лише тоді, коли Росія перестане використовувати Крим як базу для ударів по вільних українських територіях.

Ключовою проблемою для окупантів залишається паливо. За оцінками, значна частина паливних складів на півострові вже знищена або виведена з ладу. Тому Росії доводиться завозити пальне суходолом або морем, а такі маршрути стають цілями для українських сил і партизанів.

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Деякі експерти вважають, що за підтримки підпілля Україна може зробити Крим непридатним для використання російською армією. Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес заявляв, що Україна здатна створити умови, за яких росіяни будуть змушені відійти з півострова.

ЗСУ тиснуть на Крим: останні новини

Останніми днями в окупованому Криму почастішали вибухи та удари по військовій і енергетичній інфраструктурі РФ. У ніч проти 24 червня півострів атакували безпілотники, після чого в різних районах повідомляли про вибухи, пожежі та перебої з електропостачанням.

Зокрема, в окупованому Севастополі після нічної атаки повністю зникло світло. Так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв заявляв про нібито збиття понад десяти дронів, однак водночас закликав жителів економити заряд телефонів і використовувати їх лише для екстреного зв’язку.

Крім того, у Криму фіксували пожежі на об’єктах, пов’язаних із російськими окупантами, зокрема на енергетичній та військовій інфраструктурі.

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Напередодні в мережі з’явилися супутникові знімки пошкодженого залізничного мосту через Північнокримський канал. За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, стратегічний об’єкт уразили під час атак 22 і 23 червня.

Операцію провів підрозділ Middle Strike ССО у взаємодії з представниками підпільного Руху опору. У ССО пояснювали, що міст мав важливе значення для окупантів, оскільки був частиною маршруту, яким Росія перекидала зброю та ресурси для своїх військ на півдні України й для підтримки об’єктів у самому Криму.

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