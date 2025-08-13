- Дата публікації
Російський наступ на Добропілля: експерт пояснив, чи стався прорив
Військовий експерт Михайло Самусь порівняв проникнення окупантів до району Добропілля з тим, як раніше вони пробиралися до Покровська.
Проникнення груп російських окупантів у тил українських позицій в напрямку Добропілля не можна назвати повноцінним проривом, оскільки ця смуга не була насичена численнішими підрозділами і не розширена.
На цьому наголосив військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі Радіо NV.
«Тут не можна говорити про прорив. Це проникнення, інфільтрація російських військових», — зауважив він.
За словами Михайла Самуся, для повноцінного прориву окупантам потрібно сконцентрувати більші сили і наситити цю смугу новими підрозділами, чого їм не дозволяють зробити українські захисники.
Експерт порівняв проникнення окупантів до району Добропілля з тим, як раніше вони пробиралися до Покровська.
«Ми знаємо, що ці 150 солдат, які пролізли, інфільтрувалися у Покровськ, були знищені або взяті в полон. Мені здається, дуже схоже, що росіяни використали таку саму тактику і в цьому випадку у напрямку Добропілля», — припустив він.
Водночас Михайло Самусь зазначив, що поява 150-200 російських солдатів може створювати сильний психологічний тиск на всіх, — на цивільних, на військових, і на західних партнерів.
«У таких випадках, коли за спиною з’являються окупанти, певний час може бути незрозуміло, що відбувається», — зазначив експерт.
Нагадаємо, 11 серпня аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого Колодязя.
Уже 13 серпня речник Оперативного командування «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що українські війська оточили і ліквідують малочисельні групи росіян, які намагалися просунутися біля Добропілля.