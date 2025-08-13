Російський наступ на Добропілля: експерт пояснив, чи стався прорив

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Проникнення груп російських окупантів у тил українських позицій в напрямку Добропілля не можна назвати повноцінним проривом, оскільки ця смуга не була насичена численнішими підрозділами і не розширена.

На цьому наголосив військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі Радіо NV.

«Тут не можна говорити про прорив. Це проникнення, інфільтрація російських військових», — зауважив він.

Реклама

За словами Михайла Самуся, для повноцінного прориву окупантам потрібно сконцентрувати більші сили і наситити цю смугу новими підрозділами, чого їм не дозволяють зробити українські захисники.

Експерт порівняв проникнення окупантів до району Добропілля з тим, як раніше вони пробиралися до Покровська.

«Ми знаємо, що ці 150 солдат, які пролізли, інфільтрувалися у Покровськ, були знищені або взяті в полон. Мені здається, дуже схоже, що росіяни використали таку саму тактику і в цьому випадку у напрямку Добропілля», — припустив він.

Водночас Михайло Самусь зазначив, що поява 150-200 російських солдатів може створювати сильний психологічний тиск на всіх, — на цивільних, на військових, і на західних партнерів.

Реклама

«У таких випадках, коли за спиною з’являються окупанти, певний час може бути незрозуміло, що відбувається», — зазначив експерт.

Нагадаємо, 11 серпня аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого Колодязя.

Уже 13 серпня речник Оперативного командування «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що українські війська оточили і ліквідують малочисельні групи росіян, які намагалися просунутися біля Добропілля.