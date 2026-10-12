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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Російський наступ обернувся величезними втратами: у НАТО ошелешили цифрами за вересень

Втрати ворога перевищують втрати українських Сил оборони за той самий період.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Втрати ворога

Втрати ворога / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У вересні російська армія втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових, зокрема близько 28 тисяч загиблими.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на військового представника НАТО.

У публікації зазначається, що російські війська продовжують намагатися просуватися українською територією, відправляючи військових у так звані «зони смерті». Там на них чекають численні загрози, зокрема атаки безпілотників, наземні міни, артилерійський вогонь та інші засоби оборони, які використовують українські захисники.

Водночас джерело Bloomberg, яке погодилося говорити на умовах анонімності, повідомило, що втрати Сил оборони України протягом вересня становили близько 5 тисяч осіб.

Таким чином, за наведеними оцінками НАТО, кількість російських втрат за цей період суттєво перевищила українські показники.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що попри величезні людські втрати на фронті, які лише за минулий місяць склали 42–43 тисячі людей, Росія не досягає успіхів на полі бою.

Ми раніше інформували, що російська армія оновила історичний антирекорд за кількістю добових втрат на фронті.

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