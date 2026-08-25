Російський наступ забуксував одразу на кількох напрямках: що зафіксував ISW

Російська армія / © Associated Press

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Російські війська 23–24 серпня продовжували наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, однак на більшості напрямків не змогли досягти підтверджених успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На півночі Сумської області російські війська атакували два дні поспіль, але аналітики не зафіксували підтвердженого просування. Водночас Міноборони РФ заявило про захоплення Першого Травня на північний захід від Сум.

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На Харківщині українські сили пішли в контратаку

На півночі Харківської області росіяни також продовжували наступ, однак просунутися не змогли. За даними російських воєнних блогерів, українські сили перейшли в контратаку поблизу Вовчанська.

Безрезультатними залишилися й обмежені атаки РФ у напрямку Великого Бурлука.

На Куп’янському та Борівському напрямках російські війська також не мали підтвердженого просування. Водночас РФ продовжує бити по українській логістиці та інфраструктурі в районах Куп’янська, Борової та Ізюма.

ЗСУ просунулися біля Слов’янська

За геолокаційними кадрами, українські сили нещодавно просунулися на схід від Діброви, на південний захід від Лимана.

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Російські війська водночас намагаються ізолювати українські позиції поблизу Миколаївки на схід від Слов’янська. Однак навіть російські джерела визнають, що частина території навколо Заповідного залишається «сірою зоною».

На Костянтинівсько-Дружківському та Добропільському напрямках росіяни також продовжували наступальні дії, але підтверджених успіхів не мали.

Без просування на Покровському напрямку

За даними ISW, 23–24 серпня російські війська не просунулися і на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Водночас українські сили продовжили удари по російській логістиці та військових об’єктах у тилу. Зокрема, повідомлялося про удари по складах у тимчасово окупованій Луганській області, складу паливно-мастильних матеріалів у Довжанську, лабораторії безпілотників у Вільхівчику та командному пункту в Старомлинівці.

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Таким чином, попри активізацію наступальних дій РФ одразу на кількох напрямках, ISW не зафіксував суттєвого підтвердженого просування російських військ на більшості з них.

Нагадаємо, За даними ISW, президент РФ Володимир Путін наказав захопити Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ до кінця 2026 року та планує мобілізувати ще 300 тис. солдатів після виборів до Держдуми. Аналітики вважають ці терміни нереалістичними, оскільки Росія не виконала жодного з 15 попередніх дедлайнів щодо Донеччини, а темпи її наступу значно сповільнилися.

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