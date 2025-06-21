Російський потяг з пальним догорає на окупованому Запоріжжі: що сталося

Дим від пожежі. Ілюстративне зображення / © Getty Images

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На окупованій території Запорізької області Сили оборони України уразили російський потяг, який перевозив цистерни з пальним. Дим від пожежі видно на відстані 15-20 км.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його інформацією, удару по ворожому транспорту завдали бійці ГУР Міноборони.

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Потяг, який перевозив пальне для окупаційної армії, було уражено на ділянці залізниці між селом Левадним та містом Молочанськ.

Петро Андрющенко зазначив, що станом на 21:30 вогонь охопив 11 цистерн з пальним.

«Наші з місця підтверджують головний бонус — залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить пальне до фронту два тижні не поїде», — написав він, опублікувавши фото палаючого потяга.

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ показали відео удару винищувача МіГ-29 по пункту управління операторів БпЛА противника та ворожому складу боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на окупованій території Запорізької області.

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