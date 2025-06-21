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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Російський потяг з пальним догорає на окупованому Запоріжжі: що сталося

Вогонь охопив 11 цистерн з пальним, яке окупанти везли на фронт.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
дим від пожежі

Дим від пожежі. Ілюстративне зображення / © Getty Images

На окупованій території Запорізької області Сили оборони України уразили російський потяг, який перевозив цистерни з пальним. Дим від пожежі видно на відстані 15-20 км.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його інформацією, удару по ворожому транспорту завдали бійці ГУР Міноборони.

Потяг, який перевозив пальне для окупаційної армії, було уражено на ділянці залізниці між селом Левадним та містом Молочанськ.

Петро Андрющенко зазначив, що станом на 21:30 вогонь охопив 11 цистерн з пальним.

«Наші з місця підтверджують головний бонус — залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить пальне до фронту два тижні не поїде», — написав він, опублікувавши фото палаючого потяга.

/ © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ показали відео удару винищувача МіГ-29 по пункту управління операторів БпЛА противника та ворожому складу боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на окупованій території Запорізької області.

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