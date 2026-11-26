Супутниковий зв’язок «Рассвет» тестують над Україною / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

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Американська супутникова мережа Starlink від компанії SpaceX стала одним із ключових технологічних факторів, що допомагають ЗСУ стримувати російську армію. Тепер у Москві намагаються створити власну заміну цій системі. Наскільки небезпечною є нова розробка РФ для українського фронту?

Про це пише DW.

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Чи здатен російський аналог Starlink змінити перебіг війни в Україні

Росіяни створили низькоорбітальну систему супутникового зв’язку «Рассвет». У медіа цей проєкт уже охрестили «російським Starlink». Гостра потреба у власному зв’язку виникла в росіян після того, як їм перекрили доступ до супутникового зв’язку від Ілона Маска.

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Тривалий час армія РФ обходила заборони, скуповувала «сірі» термінали через треті країни. Попри те, що офіційно сервіс у Росії не працює, на окупованих українських територіях росіяни користувалися тією ж мережею, що й ЗСУ.

Ситуація змінилася на початку 2026 року. Тоді SpaceX разом із Міноборони України запустили «білий список», внісши туди лише перевірені українські пристрої. Решту терміналів у зоні бойових дій деактивували — і російські Z-канали одразу вибухнули скаргами на критичний «сліпий» режим без зв’язку.

Наслідки не забарилися, бо вже у травні Bloomberg повідомило, що після відключення росіян від Starlink ЗСУ змогли відбити близько 400 квадратних кілометрів території.

На що здатний «Рассвет» уже зараз

Серійне виведення супутників «Рассвет» на орбіту стартувало цьогоріч. Перші два запуски росіяни провели в березні та липні. За даними ГУР, росіяни вже тестують нову мережу в небі над Україною під час бойових операцій.

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За допомогою цих супутників ворог намагається точніше наводити удари, збільшувати дальність роботи безпілотників-розвідників і захищати канали зв’язку від українських систем РЕБ. Утім, повноцінного покриття в росіян досі немає. За словами представника ГУР Андрія Юсова, наразі орбітального угруповання недостатньо для безперебійного покриття території України.

За оцінками російського ракетного аналітика Георгія Трішкіна, вивести на орбіту робочу мережу з 292 апаратів Москва розраховує лише до кінця 2027 року.

Найбільший ризик від появи «Рассвету» полягає в нових можливостях для ворожих безпілотників, вважає радник президента України Сергій Бескрестнов. Він застерігає, що система дозволить окупантам керувати дронами у тилу України. Водночас Україна не може використовувати Starlink для аналогічних ударів по РФ.

Чому росіяни так відстають від SpaceX

Росіяни прагнуть повторити український досвід і почати масово ставити супутникові модеми прямо на дрони, щоб бити на великі відстані. Минулого місяця «Бюро-1440» навіть показало перші зразки такого обладнання. Проте зрівнятися не вдається.

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«Коли доходить до деталей, це абсолютно різні проєкти. Ніхто зараз не може зрівнятися з технологічною перевагою SpaceX — і особливо з її лідерством у технологіях виробництва», — наголосив Трішкін.

Для порівняння: орбітальний флот Starlink уже перевищив 10 тисяч супутників, тоді як перший етап розгортання «Рассвету» обмежується максимум трьома сотнями апаратів. Ще важчим для ворога стане випуск наземних терміналів.

За словами українського військового експерта Олега Старікова, якщо темпи розробки не впадуть, «Рассвет» цілком впорається із завданнями російського Генштабу — закрити потреби окупаційного угруповання.

Російський ракетний експерт натомість додав, що технологія «Рассвету» навряд чи довго залишатиметься таємницею для Сил оборони, і є лише питанням часу, коли трофейні установки потраплять до рук українських військових та іноземців і будуть вивчені.

Російський аналог Starlink — «Рассвет»: останні новини

Нагадаємо, у відповідь на розгортання Росією військової мережі супутникового інтернету «Рассвет» від компанії «Бюро-1440» в Україні почали обговорювати ідею фізичного знищення цих апаратів.

Головною перешкодою для протидії сучасним супутниковим системам є не так складність самих технологій збиття, як масштаб орбітального угруповання. Проєкт «Рассвет» передбачає запуск від 288 до 730 супутників, що робить фізичне знищення окремих апаратів малоефективним.

На переконання експертів видання, значно перспективнішими способами боротьби з російською мережею є застосування спеціалізованих засобів РЕБ, які враховуватимуть недоліки системи «Волна Купол Гарант», а також ураження наземної інфраструктури, над чим Україна вже працює.

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