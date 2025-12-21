Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду: нові кадри наслідків атаки ЗСУ

Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду / © ASTRA

Вночі 18 грудня під час атаки ЗСУ на Ростов-на-Дону був пошкоджений нафтовий танкер “Валерій Горчаков”. Внаслідок інциденту загинули кухар та моторист.

Як повідомляла ASTRA, танкер почав йти під воду — корму судна затопило приблизно до надбудови. Внаслідок атаки були пошкоджені ходова рубка та корпус, у машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни, спалахнув пожежа. Місце удару оточили, а сам танкер оперативно обгородили бонами.

Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду. / © ASTRA

За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, під удар потрапив саме танкер “Валерій Горчаков”. Інформація сервісу MarineTraffic підтверджує, що судно перебувало біля терміналу з перевалки нафтопродуктів.

Суховантаж “Валерій Горчаков” був збудований у 1969 році, а 2004 року його переобладнали на нафтовий танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Танкeр перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, Канади та Швейцарії. За даними ГУР МО України, судно також заходило у порти на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер “тіньового флоту” РФ у нейтральних водах Середземного моря.