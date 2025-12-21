ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1363
Час на прочитання
1 хв

Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду: нові кадри наслідків атаки ЗСУ

Вночі 18 грудня ЗСУ атакували нафтовий танкер “Валерій Горчаков” у Ростові-на-Дону. Судно отримало серйозні пошкодження.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду

Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду / © ASTRA

Вночі 18 грудня під час атаки ЗСУ на Ростов-на-Дону був пошкоджений нафтовий танкер “Валерій Горчаков”. Внаслідок інциденту загинули кухар та моторист.

Як повідомляла ASTRA, танкер почав йти під воду — корму судна затопило приблизно до надбудови. Внаслідок атаки були пошкоджені ходова рубка та корпус, у машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни, спалахнув пожежа. Місце удару оточили, а сам танкер оперативно обгородили бонами.

Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду. / © ASTRA

Російський танкер "Валерій Горчаков" йде під воду. / © ASTRA

За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, під удар потрапив саме танкер “Валерій Горчаков”. Інформація сервісу MarineTraffic підтверджує, що судно перебувало біля терміналу з перевалки нафтопродуктів.

Суховантаж “Валерій Горчаков” був збудований у 1969 році, а 2004 року його переобладнали на нафтовий танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Танкeр перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, Канади та Швейцарії. За даними ГУР МО України, судно також заходило у порти на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер “тіньового флоту” РФ у нейтральних водах Середземного моря.

Дата публікації
Кількість переглядів
1363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie