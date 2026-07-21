Російський тил перетворився на пастку: українські дрони почали «вільне полювання»

ЗСУ (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Нові українські ударні безпілотники середньої дальності дозволяють уражати російські склади, транспортні вузли, командні пункти та військову техніку на відстані до сотень кілометрів від лінії фронту. Райони, які росіяни тривалий час вважали безпечним тилом, перетворюються на нову зону ураження.

Про це пише Business Insider із посиланням на українських військових та аналітиків.

Колишній оператор дронів, а нині аналітик 413-го полку безпілотних систем «РЕЙД» Дмитро Жлуктенко з позивним «Лібер» розповів, що українські оператори можуть встановити на безпілотник термінал Starlink, вивести його до важливих транспортних магістралей і розпочати «вільне полювання» на російські цілі.

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За його словами, на відстані близько 100 кілометрів від фронту проходять завантажені військовою логістикою дороги, тому знайти ціль там відносно легко.

«Ці автомагістралі настільки завантажені військовою логістикою, що дуже важко не виявити цілі», — зазначив Жлуктенко.

Нова зона ураження

Раніше українські FPV-дрони переважно били по військах, техніці та боєприпасах безпосередньо поблизу лінії фронту. Водночас далекобійні безпілотники атакували нафтопереробні заводи, аеродроми та інші об’єкти в глибині Росії.

Ударні дрони середньої дальності заповнюють проміжок між цими двома напрямами. Вони можуть уражати цілі приблизно за 20–300 кілометрів від фронту.

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У цій зоні Україна отримує можливість атакувати російські склади, транспорт, логістичні вузли й командні пункти, порушуючи постачання підрозділів на передовій.

За словами Жлуктенка, Росія не має достатньо потужної оборони на всій цій території. Однією з причин є неможливість перекинути туди значну кількість військових та засобів протидії з інших напрямків.

Навіть масове використання дронів-перехоплювачів потребувало б від РФ «величезних ресурсів», оскільки йдеться про захист дуже великої території.

Російська ППО виснажується

Західні військові аналітики зазначають, що численні українські атаки безпілотниками вже створюють значне навантаження на російську систему протиповітряної оборони.

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Росія змушена вирішувати, які райони та об’єкти захищати насамперед. Розширення української зони ураження лише посилює цю проблему.

Начальник відділу військового співробітництва Сил територіальної оборони Тарас Березовець раніше заявляв, що території, які Росія вважала безпечними, перетворилися на нову зону ураження.

За його словами, це створює для російської армії як практичні, так і психологічні проблеми. Зокрема, доставлення озброєння та боєприпасів на передову тепер потребує більше часу.

Березовець вважає, що масове використання безпілотників середньої дальності здатне суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

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Удари по логістиці зросли вчетверо

У травні тодішній міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що російський тил більше не є безпечним місцем.

«Ми перехоплюємо ініціативу, використовуючи технології та холодну математику війни, щоб паралізувати їхні операції», — зазначав він.

За словами Федорова, Україна намагається спричинити «логістичний колапс» у російській армії.

Міністерство оборони України тоді повідомляло, що кількість знищених російських логістичних об’єктів, складів та інших цілей за кілька місяців зросла вчетверо.

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Президент Володимир Зеленський також заявляв, що українські засоби середньої та великої дальності вже спричинили серйозні перебої у російській військовій логістиці.

Україна знищує тил РФ: останні новини

Нагадаємо, Україна завдала удару по логістичних обʼєктах та нафтобазі у Московському районі, що за 400 кілометрів від українського державного кордону. Атаку по РФ підтвердив Володимир Зеленський.

Через постійні удари України по РФ та проблеми на фронті рейтинг Путіна впав до мінімуму. Рівень схвалення його роботи знизився до 65,1%. Це найнижчий показник від 2021 року.

Водночас російський пропагандист Володимир Соловйов прогнозує важкі часи та закликає росіян евакуйовуватися вглиб країни — Далекий Схід, Урал та Поволжя. Кремлівський пропагандист припускає, що восени та взимку «буде дуже важко», а тому запропонував владі «геніальний» план. Він вважає, що понад 200–400 тисяч людей потрібно вивезти на Урал та Далекий Схід.

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