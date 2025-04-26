Російський удар БпЛА по житловому будинку у Камʼянському: що відомо про потерпілих (фото)

Наслідки атаки / © ДСНС

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У ніч проти 26 квітня російські війська атакували місто Камʼянське Дніпропетровської області безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок влучання одного з дронів сталася пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив площу близько 65 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

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За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще четверо осіб дістали поранення, серед них — одна дитина.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

На місці працювали психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які надавали необхідну допомогу постраждалим.

Рятувальники закликають мешканців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і обов’язково перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ атакує Україну новим безпілотником з реактивним двигуном.