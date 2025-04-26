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Російський удар БпЛА по житловому будинку у Камʼянському: що відомо про потерпілих (фото)
Російський дрон поцілив у багатоповерхівку.
У ніч проти 26 квітня російські війська атакували місто Камʼянське Дніпропетровської області безпілотними літальними апаратами.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Внаслідок влучання одного з дронів сталася пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив площу близько 65 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще четверо осіб дістали поранення, серед них — одна дитина.
На місці працювали психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які надавали необхідну допомогу постраждалим.
Рятувальники закликають мешканців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і обов’язково перебувати в укриттях.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ атакує Україну новим безпілотником з реактивним двигуном.